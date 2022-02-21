Sade kahve tercih edenlerde psikopati belirtisi olabilir!

Appetite dergisinde bulguları yayınlanan çalışma, sade kahve tercihi ile sadist ya da psikopatik eğilimler arasında ilişki olduğunu tespit etti.

1000'den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını veri alan araştırmada, katılımcılara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu. Katılımcılar daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik bozukluklarının değerlendirildiği bir dizi teste tabi tutuldu. Çalışma, acı tatların tercih edilmesinin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğunu ispatladı.

Acı yiyecek tercihi ile gündelik sadizm bağlantısı

Araştırmada, acı yiyecek tercihi ile gündelik sadizm, yani başkalarına orta düzeyde acı çektirmekten zevk alma eğilimi arasında bağlantı olduğu fark edildi. Çalışma, yalnızca sade kahve tercihiyle kişilik bozuklukları arasında ilişki kurmuyor; turp, kereviz ve tonik suyu tüketen katılımcıların da antisosyal özellikler sergileme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar Christina Sagioglou ve Tobias Greitemeyer, bu kişilik bozuklukların acı tatları fazlaca seven insanlarda kronik hale gelebileceğine ve onların daha kötü karakterlere sahip olmalarına yol açabileceğini söyledi.