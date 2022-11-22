SAÇ SEYREKLİĞİNE HÜCRE DESTEĞİ

Saç neden dökülür?

Erkeklerde saç dökülmesi ergenlik sonrası ortaya çıkmaya başlar. Erkek genetiği saç dökülmesine daha müsait olduğu için ilerleyen yaşlarda kellik sorunu meydana gelir. Kadınlarda saç dökülmesi daha nadir olmakla birlikte bireysel gen farklılıklarından kaynaklanır. Stresli yaşam, tiroit hormonunun dengesizliği, doğum kontrol hapı kullanımları, doğum süreci, emzirme süreci, menopoz dönemi kadınlarda saç dökülmelerini tetikler. Saç bakımı adı altında yapılan perma, fön vb. diğer işlemler saç derisinin aşırı ısıya maruz kalmasına ve uzun vadede saç dökülmesine yol açar.



Saç dökülmesi nasıl önlenir tedavisi nedir?

Doktor Yasemin Savaş, günümüzde saç dökülmesinin kadın erkek herkesin sorunu olduğunu ve gelişen teknoloji ile saç tedavileri içinde çeşitli tedavi yöntemleri geliştiğini belirtiyor. Bunlardan biri de Kök hücre ile yapılan saç tedavi yöntemi.

Kök hücre tedavisi ile uyuyan saç kökleri uyarılarak saçların sağlıklı bir şekilde büyümesi, güçlenmesi ve dökülmenin durması sağlanabilmekte. Ayrıca kök hücre tedavisi uygulanan bölgede yeni hücrelerin oluşması ve hasarlı olan hücrelerin tamirini sağlamak mümkün. Kök hücre tedavisi tek başına uygulanabildiği gibi saç ekimini desteklemek amacı ile ekim sonrasında da uygulanabilmekte. Saç ekimi sonrasında uygulanan kök hücre tedavisi mevcut saçların güçlenmesini sağlarken yeni ekim yapılan bölgenin de daha çabuk iyileşmesini sağlar. Kendi dokusundan elde edilen enjeksiyon sonrasında, yeni ekilen saç kökleri daha hızlı büyür, saçlar daha canlı, kalın, dolgun-gür ve daha sağlıklı bir şekilde çıkar.

Otolog Doku Süspansiyonu, Kök Hücre Nasıl Uygulanır?

Saç dökülmesi kadın ve erkeklerde genelde alın ve tepe bölgelerde görülmektedir. Ense ve kulak arkası bölgeler saç dökülmelerine karşı dirençli bölgelerdir. Otolog fibroblast kök hücre tedavi sistemi ile kulak arkasındaki dökülmelere dirençli olan bölgeden lokal anestezi uygulayarak 3-4 adet 3 mm çapında doku örneği alarak özel bir kök hücre süspansiyonuna dönüştürüp kişiye özel saç dökülme tedavisi hazırlanır. Bu sistem ile hazırlanan kök hücre süspansiyonu hastanın tamamen kendi dokusundan elde edilir. Tedavi tek seans olarak uygulanmakla beraber gerekli durumlarda birkaç yıl sonra tekrarlanabilir.

Kaç Seans Uygulanır ?

Kök Hücre Tedavisi yalnızca tek seansta bize beklediğimiz sonuçları verebiliyor. Böylece hem hasta hem de hekimler için bir konfor sağlıyor.

Tekrar Ne zaman Uygulanabilir ?

En yüksek etkiyi görmek için en az 7-8 ay beklenmesi gerekir. Ancak uygun görülen hastalarda 6 ay sonra bile tekrar uygulanabilir. Bu otolog bir tedavi olduğu için tekrar uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Herkese Uygulanabilir mi?

Genelde saç dökülme nedeni bir enfeksiyona bağlı değilse ki bu çok nadir görülen bir durumdur, kadın erkek herkese uygulanabilinir hatta çok sık kozmetik uygulama, boya ya da kuaför işlemlerine maruz kalan saçlara sadece destek amacıyla da uygulanabilir. Çünkü bu uygulamalar saç kökünün dolaşımını bozarak cansızlaşmasına, parlaklığını kaybetmesine yol açar. Özellikle saç ekiminin sonuçları kadınlarda erkeklerinki kadar yüz güldürücü olmaya biliyor, o yüzden çoğunlukla kadınlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Bu yöntem Saç Ekimine Alternatif midir?

Tam tersi alternatif değil, yardımcı bir yöntemdir. Özellikle genç yaşta saç kaybı yaşayan erkek hastalar saç ekimi için 25-27 yaşına kadar beklemek durumundadırlar. Bu dönemde kök hücre tedavisi ile dökülmenin yavaşlatılması ve azaltılması çok önemlidir. Ayrıca Saç ekimi uygulaması sırasında alınan binlerce saç kökünden sadece 3-4 tanesi kullanılarak hazırlanan bu tedavi hem hızlı iyileşme hem de ekilen saçları hızlı ve güçlü çıkması için önemli ölçüde destekler.