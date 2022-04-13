Saç Jölesi Saç Döker mi?

ClinicExpert saç ekimi uzmanına göre saç jölesi, yoğun bir kıvama sahip olan bir saç bakım ürünüdür. Farklı saç tiplerine sahip insanlar tarafından günlük hayatta sıkça tercih edilmektedir. Bunun yanında saç jölesi kadınlarda genelde kıvırcık saçlara sahip olanlar arasında yoğun biçimde kullanılmaktadır. Kullanacak kişinin beklentilerine göre farklı çeşitleri bulunan saç jölesi en eski saç şekillendirme ürünlerinden biridir.

Saç Jölesi Neden ve Nasıl Kullanılır?

Saç jölesi ne işe yarar sorusunun cevabı tamamen kişinin istediği dış görünüşle ilgilidir. Saç jöleleri, saça bakım yapmayı ve sağlıklı bir saç yapısını vadetmezler. Saç jöleleri yalnızca günlük kullanım içindir. Saç jölesi uygulanırken saça şekil verilir ve saç jölesinin içeriğindeki etken maddeler sayesinde saçlar sertleşerek görünüm uzun süre korunur.

Saç jölesi aynı zamanda saçlardaki elektriklenme probleminin de önüne geçmekte ve saçlara parlak bir görünüm kazandırmaktadır.

Saç jölesi mutlaka ıslak saça uygulanmalıdır. Çünkü saç jölesinin içeriğindeki etken maddeler su ile etkileşime girmekte ve bu sayede saça şekil vermeyi kolaylaştırıp saç tellerini sertleştirmektedir. Bu sebeple saç jölesini ıslak ya da nemli saçınıza uyguladığınızdan emin olmalısınız.

Saç Jölesi Neyden Yapılır?

Yapısı ve kullanım şekli sebebiyle saç jölesi neyden yapılır sorusunun cevabı merak edilmektedir. Saç jölesi, içeriğinde suda çözünen polimerlerden oluşan maddeler bulunur. Bu sebeple de normal halde jel halinde olan saç jöleleri ıslak saça uygulandığında önceki formunu bir miktar kaybeder.

Bazen saç bakım ürünü üreticileri saç jölesinin zararlı etkilerini azaltabilmek adına farklı bitkisel ürünleri de formüllerine ekleyebilmektedirler.

Saç Jölesi Zararlı mı?

Her yaştan insan tarafından tercih edilmesine rağmen saç jölesi kullanımı zararlı mı sorusunun cevabı sıkça merak edilmektedir. Saç jölesinin zararları kişinin kullanım şekline ve sıklığına bağlıdır.

Saç jölesi, kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalara gereken önem verilmediği takdirde saç jölesi saç yapısına zarar verebilmektedir.

Saç jölesi, görünümün kalıcılığını saçları sertleştirerek sağlayan bir üründür. Bu sebeple jöle uygulanmış saçla uyunduğunda sertleşen saçlar yastığa sürtünerek kolayca kırılacak bu da zaman içerisinde saçları cansızlaştıracaktır. Bu sebeple saç jölesi kullanılan günün sonunda mutlaka saçların yıkanması gerekmektedir.

Saç jölesinin kullanımından kaynaklanan diğer bir yaygın problemse saçta kepek oluşumudur. Saç jölesinin uzun süre saçta tutulması ve saçların yıkama esnasında jöleden iyice arındırılmaması durumlarında kepek oluşumu görülebilmektedir.

Bu çok basit iki noktaya dikkat edildiği ve doğru ürün seçimi yapıldığı sürece saç jölesinin yapısı itibariyle saça ve saç derisine zarar verme gibi bir durumu yoktur.

Saç Jölesi Saç Döker mi?

ClinicExpert saç ekimi uzmanına göre saç jölesi kendi başına saç dökmemektedir. Saç dökülmelerinin sebebi çoğunlukla genetik faktörlerle ilgilidir. Ancak saç jölesinin kullanımında bu ürünün kimyasal içerikli olduğu unutulmamalıdır. Mutlaka saçlar jöleden arındırılmalı ve yalnızca 10-12 saat süreyle jöle saçta tutulmalıdır.

Saç Jölesi Çeşitleri Nelerdir?

Kişisel bakım ve kozmetik sektörü her gün gelişmeye ve markalar yeni ürünleri tüketicilere sunmaya devam etmektedir. Bu çeşitlenme ve gelişmeden saç jöleleri de payını almıştır.

Saç jöleleri, kişinin istediği saç sertleştirme derecesine göre şekillenmektedir. Genelde saç jölesi çeşitleri üç kategoriye ayrılır:

Düşük Tutuşlu Jöleler: Bu jöle tipi saçlara diğerlerine göre daha bir görünüm sağlamaktadır. Saç tellerini olabildiğince az sertleştirir. Buna karşılık saçlara verilen şeklin dayanıklılığı daha kısa sürmektedir.

Orta Tutuşlu Jöleler: Genelde bu tip jöleler tercih edilmektedir. Bu çeşit saç jölelerinin hem saçı tutuş gücü hem de dayanıklılık gücü ortalamadır.

Güçlü Tutuşlu Jöleler: Bu tip saç jöleleri diğer türlere göre çok daha uzun süre dayanmaktadır. Bunun yanında saçları çok fazla sertleştirir ve saçın doğal görünümünden uzaklaştırır. Ancak genelde erkekler ve kıvırcık saçlara sahip kadınlar için oldukça kullanışlıdır.

Saç Jölesi Neye Göre Seçilmeli?

ClinicExpert saç ekimi uzmanına göre saç jölesi seçiminde en önemli adım kendi saç tipinizi tanımaktır. Günümüzde bazı saç bakım markaları saç jölesi gibi şekillendirici ürünleri saç tiplerine göre de çeşitlendirmiştir. Eğer tercih edeceğiniz marka da böyle bir çeşitlendirmeye sahipse mutlaka kendi saç tipinize en uygun olanı seçmeye özen gösterin. Doğru ürün seçtiğinizde saç jölesinden daha fazla verim alacaksınız.

Kullanacağınız saç jölesini seçerken aynı zamanda üründen beklentilerinizi de belirlemeniz gerekiyor. Doğal bir görünüm istiyorsanız güçlü bir saç jölesini seçmek sizin için doğru olmayacaktır. Aynı şekilde saçınıza jöle yardımıyla verdiğiniz şeklin uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız düşük tutuşlu bir saç jölesi sizin beklentilerinizi karşılamayacaktır. Bu sebeple saç jölesini uyguladıktan sonra nasıl bir görünüm ve ne kadar süren bir kalıcılık istediğinize karar verdikten sonra seçim yapmanız en doğru yol olacaktır.