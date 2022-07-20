Saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler...

Saç Ekimi Operasyonu Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Operasyondan 1 hafta öncesi mümkünse sigarayı bırakmanız gerekir. Sigara iyileşme sürecini azaltır.

Operasyondan 1 hafta öncesinde alkol almayı bırakmalısınız.

Kahve ve kafein içeren içecekleri tüketmemeniz gerekir.

Saç ekiminden bir hafta önce, yeşil çay tüketimini bırakmalısınız.

Kronik (şeker, kalp, tansiyon, vb.) veya akut hastalıklar nedeniyle kullandığınız ilaçlar hakkında, saç ekimi yapacak hekimleri bilgilendirmelisiniz.

Operasyondan 1 hafta öncesinde pıhtılaşmayı önleyen ( heparin, aspirin, coumadin vb.) ilaçları, multivitaminleri kullanmayı bırakın. Bu ilaçlar kanamada artışa sebep olabilir.

Operasyondan 1 ay öncesinde kafa derisi ve saçınıza ilaç ve losyon sürmeyi bırakın.

Operasyona gelmeden önce saçınızı yıkayınız ve jöle ya da sprey gibi saç şekillendirici, sertleştirici ürünler kullanmayın.

Saç ekimi işlemine gelmeden önce kahvaltı yapmayı unutmayın. Eğer operasyonunuz öğlenden sonra ise gelmeden önce hafif öğle yemeğinizi yemenizde fayda olacaktır.

Operasyona gelirken giyip çıkarma esnasında başınıza sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabileceğiniz tipte kıyafetleri tercih ediniz. Gömlek giymek en rahatı olacaktır.

Saç ekiminden sonra araba kullanmamaya özen gösterin. Bu nedenle operasyona aracınız ile uzun bir yoldan gelecek iseniz yanınızda birisinin olmasına dikkat ediniz.

Saç ekimi sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Saç ekimi iyileşme süreci kişiden kişiye farklılık gösterse de saç ekiminin bittiği günden iki – üç gün sonrasında hasta tamamen normal yaşantısına dönebilmektedir. Saç ekiminden sonra bölgede bağlayan kabuk on gün içerisinde dökülür. İlk safhada karşılaşılan kızarıklık ve kaşıntı şikayetleri kısa süre içerisinde yok olur. İki – üç ay sonrasında bir şok dökülme evresi yaşanır. Tamamen normal olan bu süreç sonrasında ekilen saçlar uzamaya başlar. Saç ekimi sürecinin tamamlanması yaklaşık bir yıl içerisinde olur. Saç ekimi sonrasında doktorunuz tarafından size iyileşme süreci hakkında verilen bilgilere uymanız tedavinin kalıcı sonuca ulaşmasını sağlar.

Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekiminde dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları eklenmektedir. Saç ekimi tamamen kişiye özel planlanır ve uygulanır. Saç ekimi operasyonuyla hastanın genellikle ense bölgesindeki dökülmeye dirençli saç kökleri toplanır ve seyrelme olan ya da tamamen dökülmüş olan kısımlarda açılan kanallara ekilir.

Saç ekim yaşı kaçtır?

20 ile 65 yaş arasındaki herkes saç ektirme operasyonu yaptırabilir. Saç ektirme ameliyatlarında yaş sınırı yoktur. Saç dökülmesi genetik olarak erken yaşlarda başlayıp ileri yaşlara kadar devam edebilir. Saç dökülmesi yaşayanlar ne kadar erken önlem alırlarsa tedavi o kadar olumlu sonuç verir.

Saç ekiminde ölüm riski var mıdır?

Uygun ameliyathane ortamı olmayan yerlerde yapılan saç ekimi operasyonları, kişilerde estetik olmayan bir görüntü doğuracağı gibi çeşitli enfeksiyonlar, Hepatit B, Hepatit C ve HİV gibi bulaşıcı hastalıklarla da ölümcül sonuçları ortaya koyabiliyor.

Saç ekimi zararlı mıdır?

Uygun koşullarda yapılan saç ekiminin bahsedilen riskleri ve oluşabilen kısa süreli yan etkilerinin dışında zararı bulunmamaktadır.

Saç ekimi sinirlere zarar verir mi?

Saç nakli esnasında açılan küçük deliklerden ötürü sinir kanalları zarar görebilir. Bu da kafa derisinde kısmen uyuşmaya neden olabilir. Bu küçük bir risktir. Olma olasılığı çok düşüktür.