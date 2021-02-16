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"Saç ekimi operasyonlarında ekim sonrası için garanti verilmesi doğru değil"

Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi operasyonlarında önemli olanın saç ve doku yapısı olduğunu belirterek, "Saç ekimi operasyonlarında ekim sonrası için garanti verilmesi doğru değil" dedi.

Sağlık 16.02.2021, 11:09
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"Saç ekimi operasyonlarında ekim sonrası için garanti verilmesi doğru değil"

Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi operasyonlarında önemli olanın saç ve doku yapısı olduğunu belirterek, "Saç ekimi operasyonlarında ekim sonrası için garanti verilmesi doğru değil" dedi.

Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi operasyonları hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Saç ekimi operasyonu öncesi hastaların, ekim sonrası saç durumu ile ilgili bir garanti verip veremeyeceğini sorduklarını belirten Yasemin Gülgör, "Sadece saç ekimi operasyonları için değil, sağlık sektöründe hiçbir tedavi için garanti verilmez. ’Saç ekimi tedavisi için ekim garantisi verilmektedir’ gibi söylemlere itibar etmeyiniz. Garanti anca teknolojik aletler, beyaz eşya cep telefonları, bilgisayar gibi eşyalarda olur" dedi.

Saç ekimi operasyonunun erkeklere de kadınlara da uygulandığını ve yüz güldüren sonuçlar alındığını belirten Gülgör, "Saç ekimi operasyonlarında önemli olan saç ve doku yapısıdır; ancak saç dökülme sebeplerini de bilmek gerekir" diye konuştu.

"Ekim öncesi merkezi araştırın"

Saç ekimi operasyonlarının tıbbi bir girişim olduğunu belirten Yasemin Gülgör, "Bu yüzden saç ekimi Sağlık Bakanlığının belirlediği şartlara uygun steril ve tam donanımlı işlem odalarında yapılmalıdır. Saç ekimini gerçekleştirecek ekibin tamamının alanında uzman sağlık personelinden oluşması ve aralarında doktorun da bulunması önemlidir. Saç ekimi cerrahi bir girişimdir ve bu yüzden hijyen ve steril kurallarına uygun yapılmalıdır; Ancak operasyon öncesi analiz ve muayene de önemlidir. Yaşınızla orantılı olarak saç dökülme sebebi iyi araştırılmalı. saç ekimi operasyonuna uygun olup olmadığınız belirlenmelidir. Ekimi yaptıracağınız merkezi iyi etüt edin. Hatta sadece bir merkezle yetinmeyin birkaç yeri daha araştırın. Merkez ile yüz yüze görüşmeyi tercih edin. Daha önceki yaptığı ekim örneklerini inceleyin" dedi.

"Ekim öncesi de greft (saç kökü) sayısı vermek doğru değildir"

Saç muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamların dikkat alınmaması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör,

"Greft sayısı (saç kökü) hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. Operasyon sırasında ekim yapılacak greftin, ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik gösterebilir. Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır. Operasyon öncesi ve sonrası birçok neden bu operasyonun sürecini etkilemektedir. Saç ekiminde operasyonun hangi yöntemle yapılacağını kişinin saç yoğunluğu belirler. Hastanın saç sıklığı ne kadar fazla ise alınacak greft o kadar fazla olmaktadır; fakat kişinin saçı seyrekse alınacak kökte daha az olmaktadır. Saç ekim operasyonunda ne kadar çok greft kullanılırsa, ekim sonrası doğal görünümde ona göre artmaktadır" şeklinde konuştu.
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