Saç dökülmesi çaresiz değil

Saç dökülmesinin çaresiz olmadığına vurgu yapan uzmanlar, bu konuda dermatolojik muayenenin çok önemli olduğunu söylüyor. Uzmanlar, tedavi için hastalığın nedeninin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

Medicana International Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Demirci Saadet, saç dökülmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Saç dökülmesinin hem çocukluk hem de yetişkin çağda görülebildiğine işaret eden Uzm. Dr. Saadet, saç dökülmesinin tek başına görülebildiği gibi, farklı hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabileceğini vurguladı. Dr. Saadet, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini de belirtti.

“Tedavi için önce nedeni bulunmalı”

Uzm. Dr. Elif Demirci Saadet, etkili bir saç dökülmesi tedavisi için önce dökülmenin nedeninin saptanması gerektiğini vurguladı. Doğru tanı için dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Saadet, “Dermatologlar sizin tıbbi öykünüz, soy geçmişiniz, dermatolojik muayeneniz, yapılacak kan testleri ve bazen de deri biyopsi sonucuna göre tedavinizi planlamaktadır” ifadelerini kullandı. Öncelikle dökülmenin nedenine yönelik tedavi uygulanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Elif Demirci Saadet, tedavi çerçevesinde saçın büyüme dönemini teşvik edecek oral ve/veya tropik ilaçların verilebileceğini belirtti. Saadet, “Ayrıca platelet-rich plasma (PRP), mezoterapi ve mikro iğneleme yöntemleri de ilaç tedavilerine ek olarak uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Saç dökülmesine karşı tedavi yöntemleri

Saç dökülmesi şikayetleri ile gelen hastalarda, dökülmenin nedeni ve boyutuna göre PRP ve mezoterapi yöntemlerinin sıklıkla uygulandığını belirten Uzm. Dr. Saadet, bu yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:

“PRP, kişinin kendi kanının özel geliştirilmiş tüplere konarak santrifüj edilmesiyle oluşturulan güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Mevcut tedavilere ek olarak 3-4 haftada bir seanslar halinde yapılmaktadır, tek başına uygulanabilir veya mikro iğneleme ile kombine edilebilir. Saç dökülmesi tedavisi sonrası iyilik halinin sürdürülmesinde de belli aralıklarla uygulanabilmektedir. Mezoterapi ise saç için gerekli olan vitamin, mineral ve bazı maddelerin mikro iğneleme veya enjeksiyon ile saçlı deriye verilmesiyle yapılmaktadır. PRP ile eş zamanlı veya dönüşümlü olarak uygulanabilir. Hangi tedavi kombinasyonunun size daha faydalı olacağı ise dermatoloğunuz tarafından tespit edilmektedir.”

“Tedaviye erken başlamak başarıya götürür”

Uzm. Dr. Saadet, saç dökülmesi tedavisine erken başlamanın önemine vurgu yaptı. Özellikle genetik tipte dökülmesi olanların tedaviye erken başlaması gerektiğine vurgu yapan Dr. Saadet, “Bununla birlikte her tip saç dökülmesi tedavi edilemeyebilir, fakat ileri dönemdeki saç kayıpları azaltılabilir. Tedavi sonuçları aynı tip dökülme sorunu yaşayan hastalarda bile farklılık gösterebilmektedir ve tedavinin sonuçlarının görülmesi birkaç ayı bulabilmektedir” ifadelerini kullandı.