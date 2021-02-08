Sabah ve akşam sadece 1 bardak içerseniz böbrekleri pırıl pırıl yapıp temizliyor

Böbreklerimiz vücudumuzun en değerli organıdır. Peki böbreklerimizi nasıl koruyabiliriz? Onları nasıl temizleyebiliriz? Bu haberimizde sizlere iki harika tarif vereceğiz.

Bu iki harika tarif sayesinde böbreklerinizi temizleyecek ve pırıl pırıl yapabileceksiniz.

Vücudumuzun en önemli organlarından birisi olan böbreklerimiz hormon üretimi ve kanın kimyasal dengesinden sorumlu olan organlarımızdır. Bir zarar görmesi durumunda adeta vücudumuzun tüm mekanizması bozulabilir. Böbreklerimizi korumak için iki harika tarif var

Sabah ve akşam 1 bardak içerseniz...

LİMON SUYU içerseniz

gerekli Malzemeler:

-2 yemek kaşığı kadar organik sızma zeytinyağı

-4 yemek kaşığı kadar limon suyu

-2 su bardağı kadar su

-1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi

Bu kür Nasıl yapılır?

İlk olarak Zeytinyağı ile limon suyunu karıştırın ardından için. 30 dakika sonra kalan limon suyunu ve elma sirkesini karıştırıp tekrar için. Bu karışım böbrek taşının neden olduğu semptomların etkisini azaltmasının yanı sıra böbrek taşını eritmeye yaramaktadır . Etki edene kadar bu karışımı düzenli aralıklarla içebilirsiniz...

MAYDANOZ ÇAYI kürü

gerekli Malzemeler:

-1 yemek kaşığı kadar maydanoz

-1 yemek kaşığı kadar bal

-4 yemek kaşığı kadar su

Maydanoz kürü Nasıl yapılır?

Suyu ilk olarak kaynatın, ardından maydanozu ekleyin ve ocağı hemen kapatın. 20 dakika civarı beklettikten sonra içine bal ekleyerek ardından karıştırın. Çayı cam şişeye boşaltın ve bu karışımı sadece 3 gün boyunca tüketin. 3 günden fazla tüketmeyin..

Böbreklerinizi korumak için bu tarifi sizlerde arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz