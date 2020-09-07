Sabah mı akşam mı? Spor yapmak için en verimli saat bulundu...

ABD’de yürütülen medikal çalışmaların sonucunda bilim insanları, günlük spor programınız için en uygun saati buldu.

Havanın öğleden sonra 5’te kararmaya başlaması, hepimize sporu ertelemek için bir bahane olmaya başladı.

Yapılan araştırmalara göre, akşam saatlerinde yapılan egzersizler vücut için yeterince verim sağlamıyor.

Bunun en temel nedeni ise kas dokularının bu saat aralıklarında sarf ettiğiniz enerji karşılığında daha az reaksiyon göstermesi. Bu yüzden metabolizmamız yavaş çalışmaya başlıyor ve spordan istediğiniz verimi alamıyorsunuz.

24 saatlik döngüde, bir bireyin kendini en enerjik hissettiği an güneşin yeni doğduğu saatlerdir.

Yaz aylarında günışığından yararlanılan saat aralığı daha geniş olduğu için akşamüstü koşusuna çıktığınızda çok yorulmazken kış aylarında bu durum dayanılmaz bir hal alır.

İnsan vücudu, güneşin battığı andan itibaren metabolizmayı harekette tutmak için daha fazla enerji harcar.

Araştırmayı yürüten doktorların tavsiyesi, kış ayları boyunca günlük sporun sabah saatlerinde yapılması.

Uyanma saatlerinde yapılan egzersiz hareketleri, vücutta her zamankinden daha fazla yağ yakımı sağlayacaktır.

Biyolojik saatinize uygun uyanma saatlerinizde spora zaman ayırmanız, kısa sürede maksimum verim almanıza yardımcı olur.

(fitnews.com.tr)