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Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Sağlık 17.06.2021, 01:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” ifadelerini kullandı.Ayrıca Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından SGK’ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu.