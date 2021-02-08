Rüya Büyüktetik’ten cilt bakımı tavsiyeleri

Ürünlerin kişiden kişiye göre değişiklik gösterebileceğinin de altını çizen Rüya Büyüktetik, cildi temizlemenin, nemlendirmenin ve güneşten korumanın herkes için çok önemli olduğunu söyledi ve şöyle ekledi:

“Sanılanın aksine yağlı cilt tiplerinin de kuru ciltler gibi neme ihtiyacı vardır. Dolayısıyla cildim yağlı diye nemlendirici kullanmaktan kaçınmak hata olur. Kuru ciltlerin ise özellikle kış aylarında daha yoğun ve kalıcı nem veren ürünler tercih etmeleri gerekir. Kuruluk ileride kırışmalara sebep olabilir. Ciltte nemi hapsedecek serumlardan destek alabilirler. Alkol bazlı ürünlerden kaçınmalarında yarar var.

Karma cilt yapısına sahip kişilerin mutlaka iki aşamalı temizlik yapmasını öneririm. Balm formlu bir ürünle makyajınızı temizledikten sonra sıvı formlu yüz temizleyici ile ikinci adıma geçmelisiniz. Yüzün tamamına veya ihtiyacı olan bölgeye haftada bir-iki kez çok büyük taneli olmayan peelinglerden kullanılabilir. Lekelenmeler ve kırışıklığa karşı tüm cilt tipleri için dört mevsim güneş koruyucu şart. Akneye meyilli ciltler su bazlı güneş koruyucuları tercih edebilirler.”