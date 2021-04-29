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Rusya’dan Brezilya’ya Sputnik V davası

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısını tescil etmeyen Brezilya’ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

Sağlık 29.04.2021, 21:10
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Rusya’dan Brezilya’ya Sputnik V davası

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısını tescil etmeyen Brezilya’ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

Rusya’daki Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) tarafından desteklenen Sputnik V korona virüs aşısı, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından güvensiz bulunarak tescil edilmemişti. Rusya ile Brezilya arasında gerilime neden olan Sputnik V aşısı ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak RDIF’ten somut adım geldi. RDIF, Brezilya’nın aldığı kararın aşının itibarını zedelediğini belirterek, Anvisa hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymaktan dolayı uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.
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