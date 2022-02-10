Rusya’da vaka sayısı 200 bin sınırında

Rusya’da Covid-19 vakaları ilk kez 200 bin sınıra dayandı ve bir günde tespit edilen 197 bin 76 vaka ile rekor kırıldı.

Rusya’da Covid-19’un Delta Plus mutasyonundan sonra Omicron’un da hızla yayılması vaka sayılarının hızla yükselmesine neden oldu. Yeni yıl öncesinde 20 bin rakamının altına düşen vaka sayıları bugün 200 bin sınırına dayanarak yeni rekor kırdı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından aktarılan verilere göre son 24 saatte 197 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı ve ülkedeki toplam vaka sayısı da 13 milyon 527 bin 845’e ulaştı. Günlük vaka artışında en yüksek rakama 22 bin 747 ile başkent Moskova ulaşırken, St. Petersburg’taki günlük vaka sayısı 21 bin 644 olarak kayıtlara geçti. Merkezin rakamlarına göre, ülkede iyileşenlerin sayısı 106 bin 92 olurken, salgının başından beri toplam iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 909 bin 397’ye yükseldi.

Rusya’da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 701 olarak aktarılırken, salgın nedeniyle toplam can kaybı sayısı 338 bin 91’e ulaştı. Son 24 saatte en çok ölüm 58 ile St. Petersburg’ta görülürken, Moskova’da ise 36 kişi yaşamını yitirdi.