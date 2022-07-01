Rusya’da tüm Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Rusya’da vaka sayılarının uzun süredir düşüşte olması nedeniyle tüm korona virüs kısıtlamaları kaldırıldı.

Rusya’da korona virüs salgınında son 4 aydır vaka sayılarının düşüşte olması tüm tedbirleri kaldırttı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadele çerçevesinde getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Vaka sayısındaki azalış nedeniyle maske uygulaması, gece restoranların kapalı tutulması ve diğer tedbirler askıya alınıyor" denildi.

Vaka sayısının son 4 ayda “sürekli” azaldığı, şu anda tespit edilen vakaların yüzde 93’ünün hafif veya asemptomatik olduğu belirtildi. Bu yaz Omicron mutasyonunun Covid-19 enfeksiyonlarında artışa yol açmasının öngörülmediği ifade edildi. Ancak vaka sayılarının artması durumunda tedbirlerin yeniden uygulanabileceği vurgulandı.

Son 24 saatte 3 bin 155 yeni vaka

Rusya’da yayınlanan son verilere göre ülkede son 24 saatte 3 bin 155 yeni vaka tespit edilirken, 53 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 388 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 433 bin 394’e, can kaybı 381 bin 165’e yükseldi. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 861 bin 605’e çıktı.

Ülkede korona virüse karşı ilk doz aşısını olanların sayısı 92 milyon 687 bin 754, iki doz aşı yaptıranların sayısı 88 milyon 298 bin 127 olarak açıklandı.