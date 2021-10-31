Rusya’da günlük vakalarda yine rekor kırıldı

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 40 bin 993 yeni vaka ile günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı.

Rusya’da önümüzdeki 7 Kasım tarihine kadar ilan edilen resmi tatil, önlemler ve kısıtlamalara rağmen korona virüs vakalarında rekor artışlar devam ediyor. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi, son 24 saatte 40 bin 993 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Açıklanan son veriler salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 8 milyon 513 bin 790’a yükselirken, en yüksek sayı yine başkent Moskova’da görüldü. Moskova’da son bir gün içerisinde 7 bin 603 yeni vaka kaydedildi. Moskova’yı 3 bin 597 ile St. Petersburg, bin 458 ile Samara ve 799 vaka ile Nijniy Novgorod takip etti. Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 27 bin 115 olarak açıklanırken, salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 7 milyon 358 bin 539’a yükseldi.

Bin 158 can kaybı yaşandı

Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi’nin son verilerine göre, ülkede Covid-19’dan bin 158 kişi öldü. Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 238 bin 538’e yükselirken, en çok can kaybı sayısı başkent Moskova’da kayıtlara geçti. Son 24 saatte Moskova’da 94, St. Petersburg’ta 82, Nijnij Novgorod’da ve Krasnodar’da da 42 ölüm kaydedildi.