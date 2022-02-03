Rusya’da günlük vaka sayısında rekor

Rusya’da son 24 saatte 155 bin 768 yeni Covid-19 vakası ile salgının başından bu yana günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Rusya’da, Covid-19 vakalarında artış devam ediyor. Rusya Covid-19 ile Mücadele Merkezi, son 24 saatte 155 bin 768 yeni Covid-19 vakası ile salgının başından bu yana vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 667 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 12 milyon 284 bin 564’e ulaştığı ülkede can kaybı ise 333 bin 357’e yükseldi. Rusya’da günlük vaka sayılarında en yüksek rakam 26 bin 904 ile başkent Moskova’da görüldü. Moskova’yı 21 bin 234 günlük vaka ile St. Petersburg kenti takip etti.

Ülkede tedavi gören hasta sayısı ise 1 milyon 560 bin 475 olarak açıklandı.