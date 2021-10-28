banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Rusya’da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Sağlık 28.10.2021, 12:48
Rusya’da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Rusya’da korona virüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayısı yine rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi’ne göre son 24 saatte ülke genelinde 40 bin 96 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697’ye yükseldi. En yüksek günlük vaka sayısı 8 bin 440 ile başkent Moskova’da kaydedildi. Bu sayının 26 Haziran’dan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Moskova’yı 3 bin 186 vaka ile St. Petersburg takip etti.

Son 24 saatte bin 159 ölüm

Rusya’da son 24 saatte bin 159 kişi virüse yenik düşerken, 3 gün üst üste günlük can kaybında rekor kırıldı. Toplam ölü sayısı ise 235 bin 57’ye ulaştı. En yüksek ölüm sayısı 95 ile Moskova’da görüldü. St. Petersburg’ta 70, Nijniy Novgorod’ta 45 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede dün bin 123, önceki gün bin 106 kişi Covid-19’dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 29 bin 318 artarak 7 milyon 272 bin 53’e ulaştı. Dünya genelinde en çok korona virüs vakası görülen 5. ülke olan Rusya, ölüm sayısında da 5. sırada yer alıyor.

Başbakan Mişustin’den "aşı" çağrısı

Rus Tabipler Birliği’nin 13. Kongresi’nde konuşan Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, doktorları halkı aşı olma konusunda ikna etmeye çağırarak, "Bu tehlikeli salgına karşı aşılama işlemi, kendilerini ve başkalarını güvence altına alıyor. Bilim insanlarımız tarafından geliştirilen tek değil, birkaç çeşit aşımız var. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşamı tercih etmeleri için aşıya davet ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3