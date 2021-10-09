Rusya’da Covid-19’a bağlı can kaybında yeni rekor

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesi ile salgının başından bu yana en yükse can kaybı kayıtlara geçti.

Rusya’da korona virüs salgınında devam eden aşılana kampanyasına ve alınan önlemlere rağmen ölüm ve vaka sayılarında rekor artış devam ediyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saate 29 bin 362 yeni vakanın tespit edildiği ve 968 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya’da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı yaşanırken, 24 Ağustos’tan bu yana ise en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Rusya’da toplam vaka sayısı 7 milyon 746 bin 718’e, toplam can kaybı ise 215 bin 453’e ulaştı.