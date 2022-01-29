Rusya’da Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

Rusya’da Covid-19 vaka sayıları salgının başından beri ilk kez 100 bin sınırı aştı.

Rusya, Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza attı. Ülkede salgının başından beri kaydedilen vaka sayılarında ilk kez 100 bin sınırı aşıldı. Son 24 saatte ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 113 bin 122 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 11 milyon 615 bin 779’a yükseldi. Rusya’da son verilerle birlikte 668 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 330 bin 111 oldu. Son 24 saatte 30 bin 10 kişinin iyileştiği Rusya’da toplam iyileşen sayısı da 10 milyon 189 bin 207’e ulaştı.