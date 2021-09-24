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Rusya’da Covid-19 ölümlerinde en yüksek rakama ulaşıldı

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 828 kişi hayatını kaybederken, bu rakam salgının başından beri en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Sağlık 24.09.2021, 13:30
Rusya’da Covid-19 ölümlerinde en yüksek rakama ulaşıldı

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 828 kişi hayatını kaybederken, bu rakam salgının başından beri en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 379 korona virüs vakası tespit edildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı ise 7 milyon 376 bin 374’e yükseldi. En yüksek vaka sayısı bin 874 ile St. Petersburg’da kayda geçerken, St. Petersburg’u bin 8 ile Moskova bölgesi, 556 ile Samara, 529 ile Voronej ve 511 ile Nizhny Novgorod bölgesi takip etti. Rusya’da şu anda 599 bin 493 aktif korona virüs vakası bulunuyor.

Ölü sayısında yeni rekor kırıldı

Son 24 saatte 828 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, günlük can kaybında ise yine rekor seviyeye ulaşıldı. Son 24 saatte kaydedilen can kaybı ile salgının başından beri en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Salgının başından beri 202 bin 273 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ölü sayılarında ise Rusya’nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg başı çekti. St. Petersburg’ta 59, Sverdlovsk’ta 37, Krasnodar bölgesinde 33, Perm ve Nijni Novgorod bölgesinde 28’er ölüm kaydedildi.

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