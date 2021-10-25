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Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında üst üste rekor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılmasına karar verdi.

Sağlık 25.10.2021, 16:48
Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında üst üste rekor!

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, hükümete Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Talimatta, Rusya Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı aracılığıyla Kovid-19 salgınında vakaların arttığı bölgelere destek sağlanması talep edilerek test sayısının artırılması ve virüse yakalananlarla temas edenlerin izole edilmesi istendi. Kovid-19 aşılama sürecinin hızlandırılması gerektiği, vakaların yüksek seyrettiği bölgelere sağlık uzmanı takviyesi yapılacağı belirtildi.

Karar kapsamında, Rusya İnsan Sağlığını ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, (Rospotrebnadzor) virüse karşı alınan önlemlerin uygulanmasını denetleyecek, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence etkinliklerinin düzenlenmesi ile restoran ve kafelerin faaliyet göstermesi yasaklanacak.

Aşılanmayan 60 yaş üstü kişilerin izolasyonda kalacağı, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlarınsa bir ay uzaktan çalışacağı ifade edildi.

Çalışanlara da Kovid-19 aşısı olmaları için 2 gün ücretli izin verilecek.

Bazı kurumlara aşı sertifikası, barkodu (QR kod) veya 72 saat içinde alınmış negatif test sonucu olmadan girilemeyecek. Bu kurumların listesi ise ayrıca belirlenecek.

Rusya'da Kovid-19 vakaları artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 930 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısının" kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 8 milyon 279 bin 573'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte sağlığına kavuşan kişi sayısı 20 bin 690 artarak 7 milyon 186 bin 611'e, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 1069 artışla 231 bin 669'a yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 778 artarak 1 milyon 774 bin 707, virüs kaynaklı ölümler de 83 artışla 30 bin 786 oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 35 bin 660, can kaybı ise 1072 olarak açıklanmıştı.

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