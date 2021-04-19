Rusya Çin’de 100 milyon dozluk Sputnik V aşısı üretecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Çinli bir ilaç şirketi arasında varılan anlaşma kapsamında Çin’de yılda 100 milyon doz Rus Sputnik V Covid-19 aşısı üretilecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların üretimi için ülkeler arası anlaşmalar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak Rusya ve Çin arasında aşı üretimi konusunda yeni bir anlaşmaya varıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Çinli ilaç şirketi Hualan Biological Bacterin, Çin’de her yıl 100 milyon doz Rus Sputnik V aşısı üretilmesi için anlaşma sağladı.

RDIF CEO’su Kirill Dmitriev anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu miktarın 50 milyon kişinin aşılanması için yeterli olacağını belirterek, işbirliği anlaşmasının aşının üretim kapasitesini önemli ölçüde arttıracağını söyledi.

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, şu ana kadar 60 ülkede kullanım onayı aldı. Tıp dergisi The Lancet’e göre aşının Covid-19’a karşı yüzde 91.6 etkinliği bulunuyor.