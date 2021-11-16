Rusya 3 ülkeye daha uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Rusya korona virüs nedeniyle Katar, Meksika ve Küba’ya uygulan uçuş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Rusya Pandemi ile Mücadele Merkezi yaptığı yeni açıklamada, korona virüs nedeniyle uçuş kısıtlaması uygulanan 3 ülkedeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti. Daha önce Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kosta Rika ve Moğolistan’a uygulanan uçuş kısıtlamalarının 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığını açıklayan merkez, bu ülkelere 3 ülkenin daha ilave edildiğini belirterek Katar, Meksika ve Küba’daki tüm uçuş kısıtlamalarının 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırılması kararının alındığını bildirdi.

Bu karara ek olarak, uçuş kısıtlamalarının daha önce kaldırıldığı Azerbaycan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan ve Vietnam’a da uçuş sayılarının arttırılmasına karar verildi.