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Rümeysa Berin Şen kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı?

36 saatlik nöbetin ardından özel aracıyla eve giden asistan doktor Rümeysa Berin Şen, yol kenarında duran kamyona arkadan çaprarak hayatını kaybetti. Genç doktorun direksiyon başında uyuduğu tahmin ediliyor. İşte, Rümeysa Berin Şen'in hayat hikayesi...

Sağlık 25.10.2021, 19:42
Rümeysa Berin Şen kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı?

Rümeysa Berin Şen trafik kazası sevenlerini yasa boğdu... Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille park halindeki kamyona arkadan çarptı. 25 yaşındaki doktor yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Rümeysa Berin Şen'in annesi Yasemin Şen, "Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek gözyaşı döktü.

RÜMEYSA BERRİN ŞEN NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Kaza, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan Doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.

RÜMEYSA BERRİN ŞEN KAÇ YAŞINDAYDI?

1996 doğumlu olan Rümeysa Berin Şen, 2021 yılı itibarıyla 25 yaşındaydı ve bekardı.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen'in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen'in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı.

Şen'in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği Trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

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