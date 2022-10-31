"Ruhsatsız muayenehanelerde merdiven altı yapılan kürtaj sağlıksızdır"

Ünlü jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda hizmet veren ruhsatsız muayenehanelerin tercih edilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Op. Dr. Şen, sağlıksız koşullarda ve ruhsatsız muayenehanelerde yapılan kürtajın Türkiye’de çok tehlikeli ve yasa dışı olduğunu, ancak bazı kadınların ücretleri daha uygun olduğu için buraları tercih ettiğini söyledi. Op. Dr. Şen, “Kadınlar, bu tarz sağlıksız merkezlere genellikle 10 haftadan fazla hamilelik, gayri meşru doğum utancı gibi nedenlerle merdiven altında kürtaj için başvurmaktadır. Merdiven altından kürtaj insanların düşündüğünden çok daha tehlikelidir ve bazı durumlarda ölümle bile sonuçlanabilir. Septik abortus, spontan düşük veya isteğe bağlı oluşan kürtaj sonrası pelvik enfeksiyon ile komplike olma durumudur. Halk arasında merdiven altı denilen yer kürtaj yaptıracak kadar hijyenik değildir. Dolayısıyla septik abortus ihtimalini artırarak ölüme dahi yol açmaktadır. Kimse merdiven altında çalışanlara güvenmemelidir. Merdiven altı kürtajı yapmak isteyenler, diğer temiz ve hijyenik koşullardaki kliniklere göre daha az para isteyeceklerdir. Amaç sürümden kazanmaktır. Ülkemizde merdiven altı kliniklerde uzman jinekolog doktor dışında yapılan kürtaj yasa dışıdır. Merdiven altında kürtaj yaptırdığınızda enfeksiyon kapma riskiniz çok yüksektir. Kadınlar sadece merdiven altı kürtajdan sonra kanama ve ağrı çekmezler. Psikolojik olarak da etkilenebilirler. Bu nedenle bu kürtaj sağlıksızdır ve tıp uzmanları tarafından asla tavsiye edilmeyen bir gebelik sonlandırması şeklidir. Sağlıklı bir şekilde gebelik sonlandırmak isteyen hanımlar ,hijyenik ve temiz kliniklerde konunun uzmanı uzman jinekolog tarafından vakum cihazı gibi son teknolojik yöntemlerle kürtajını yaptırabilir. Her zaman sağlıklı ve hijyenik koşullarda bu durumun gerçekleşmesi kadın için oldukça önem taşır. Bu sebeple hiçbir şekilde sağlıksız ortamlarda, kim olduğu bilinmeyen kişilere kürtaj da dahil hiçbir muayene veya ameliyat yaptırmaması gerekir” dedi.