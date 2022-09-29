Ruhsatsız diş kliniği mühürlendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı tespit edilen bir diş kliniğini mühürleyip kapattı. Operasyonda, tedavide kullanılan tıbbi cihazlar ile çeşitli ilaç ve malzemelere de tutanakla el konuldu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şevket Sümer Mahallesi’nde yaptıkları rutin denetim sırasında ruhsatsız çalıştırıldığını tespit ettikleri bir diş kliniği ile karşılaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sözde işyerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan denetim ve kontrolde diş tedavisi yapılan işyerinin yabancı uyruklu bir kişi tarafından işletildiği öğrenildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, bu tür kaçak ve sağlıksız yerlerde tedavi olmanın Hepatit B, C, AIDS ve benzeri ciddi hastalıklara davetiye çıkardığının altını çizerek, konuyla ilgili olarak Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğini ifade etti. Sivaslıoğlu, "Burada yaptığımız kontrol ve denetimden sonra kaçak ve ruhsatsız olarak çalıştırıldığını belirlediğimiz bu muayenehaneyi mühürleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricamız, bu tür merdiven altı diye tabir ettiğimiz, sağlıksız ve riskli koşullardaki yerleri tercih etmemeleridir. Halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek için denetimlerimize kesintisiz devam edeceğiz” dedi.

Zabıta ekiplerinin kontrol ve denetiminin ardından sözde diş tedavisi yapılan klinik kapatılıp mühürlendi. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen iş yeri sahibi hakkında da tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.