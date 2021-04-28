Rota virüsü en çok 5 yaş altı çocukları etkiliyor

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, rota virüsünün hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabildiğini belirterek, “Rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda en önemli enfeksiyon nedeni” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, rota virüsünün çocuklarda görülen ve bağırsak enfeksiyonu ile ishale neden olan yüksek bulaşıcılıkta bir hastalık olarak öne çıkarken, can kayıplarına bile yol açabildiğini belirtti. Maliyet ve bilgisizlik nedeniyle ebeveynler tarafından tercih edilmeyebilen rota virüsü aşısının bebeklere uygulanan aşı takviminde bulunmadığını ifade eden Öncü, “Oysa ki bebeklerde enfeksiyon sonucu sıvı kaybına bağlı ölümlere dahi neden olabilen rota virüsü, tüm dünyada küçük çocuklarda en sık görülen ishal nedeni olarak gösteriliyor. Hastalığın ishal dışındaki diğer belirtileri ateş, kusma ve karın ağrısı. Yapılan araştırmalara göre de ülkemizde 5 yaş altı çocuklardaki ishallerin yüzde 30 ila 50’sinden rota virüsü sorumlu” dedi.

Salgına yol açıyor

Diğer ishal nedenlerinden farklı olarak hijyen kurallarına uyulmasının rota virüsüne yakalanmayı engelleyemediğini anlatan Dr. Öncü, “Rota virüsü enfeksiyonu özellikle 5 yaş ve altındaki çocuklarda akut başlangıçlı ağır ishalin en fazla görülen nedenlerindendir. Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş ve kusma ile başlar. Sık tekrarlayan, sulu ve özellikle kötü kokulu kansız ishal ile karın ağrısı da bu belirtilere eklenir. Şikayetler 3 ila 8 gün arasında sürebilir” diye konuştu.

Toplu yaşam alanlarına dikkat

Tüm dünyada söz konusu yaş grubundaki çocukların en az bir kez rota virüsü enfeksiyonu geçirdiğini söyleyen Dr. Öncü, “Bu enfeksiyonun en sık görülen bulaşma şekli hasta kişiyle doğrudan ya da dolaylı temastır. Hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabilir. Virüs, oyuncaklarda ve eşyaların yüzeylerinde bulunabilir. Aynı zamanda solunum yolu ile de bulaşabilir. Bu nedenle rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda en önemli enfeksiyon nedenlerindendir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda özellikle 4. ve 24. aylar arasında görülen rota virüsü enfeksiyonunun ciddi sonuçlar oluşturabildiğini ifade eden Dr. İsmet Öncü, “Hastalığın tedavisinde ishali durdurucu özel bir tedavi yapılmaz; amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymaktır. Ağızdan gıda alabilen çocuklarda bol su içirilmesinin yanı sıra patates, pirinç, yoğurt, muz ve anne sütü uygun ishal diyeti olarak önerilir. Su ve tuz kaybını yerine koyan, ağızdan alınan uygun ishal solüsyonları uzman doktor tarafından önerilebilir. Su kaybı bulguları şiddetli olan çocuklarda ise vakit kaybetmeden serum tedavisine başvurulmalı” dedi.

Korunmanın tek yolu aşı

Yapılan araştırmalar sayesinde anne sütüyle beslenen çocukların hastalığı daha hafif geçirdiğinin kanıtladığını anlatan Öncü, “Dolayısıyla emzirme dönemindeki bebeklerin anne sütüyle beslenmelerine devam etmeleri çok önemlidir. Rota virüsünden korunmanın tek yolu ise aşılama yöntemidir. Bu hastalıktan korunmak için 2 ayın üzerindeki bebeklere, ilk dozu 2. ayda başlanmak koşulu ile ağız yoluyla 2 ya da 3 doz aşı uygulanır” diyerek aşılamanın 32. haftadan önce tamamlanması gerektiğini belirtti.