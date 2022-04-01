Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, kemik kırıklarının tedavisi için malzeme üretti.

Rosatom’un bünyesindeki yakıt şirketi TVEL Anonim Şirketinin Chepetsk Endüstri Tesisinde (ChMZ) üretilen titanyum çubukları, tıpta kompleks kırıkların tedavisinde kullanılıyor. Çubuklardan, osteosentez ameliyatında kullanılmak üzere vida yapımında yararlanılıyor.

Tıpta yaygın kullanılan titanyum alaşımlı VT6’dan yapılmış çubuk grubu, bir Rus tıp malzemeleri ve bileşenleri üreticisi müşteriye teslim edildi.

"Kompleks kırıkların hassasiyetle ameliyat edilmesini sağlayacak"

ChMZ Genel Müdürü Sergei Chineikin, konuya ilişkin açıklamasında, “Sağlık ürünlerinin tedarikine yönelik yeni sözleşmeler, Chepetsk Endüstri Tesisinin ürünlerinin yüksek kalitesini teyit ediyor ve nükleer teknolojilerin insanlar için önemini açıkça gösteriyor. Glazov titanyumdan üretilen ürünler, Rus doktorların, kompleks kırıklarını tam bir hassasiyetle ameliyat etmesini sağlayacak” dedi.

Titanyum vidalardan, hasar görmüş kemik parçalarını birleştirmek amacıyla yapılan kemik dışı ve içi osteosentez için plak ve metal çubukların sabitlenmesinde yararlanılıyor. Yüksek düzeyde mekanik özelliklere sahip bu ürün, çap, eğim ve çıkıntı sınır sapması gibi teknik gereksinimleri karşılıyor. Çubukların yüksek kalitesi sayesinde, implante edilebilir haldeki ürünler; güvenilir, dayanıklı ve aşınmaya dirençli olma özelliği taşıyor.

Rusatom MetallTecj Genel Müdürü Andrei Andrianov da konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“İthal ikame çalışmalarımızın bir parçası olarak titanyum bizim en önemli önceliğimizdir. Endüstri tesisi tarafından üretilen Rus malzemeler uluslararası standartlara uygundur ve yurt dışında üretilenlerle aynı kalitededir. Bu, şirketin tıp endüstrisi gibi sosyal açıdan önemli bir endüstride, ürettiği ürünleriyle rekabet etmesini sağlayacak."

Günümüzde Chepetsk Endüstri Tesisi, tıp için ondan fazla ürün çeşidi üretiyor. Tesis, ortopedi, travmatoloji, rehabilitasyon, cerrahi alanında ve diş hekimliğinde kullanılacak bileşenlerin üretimine yönelik ithal ikameli malzeme ve ürün yelpazesini genişletiyor.