Robotik cerrahide Türkiye’ye çağ atlatacak hastane İzmir’de kuruldu

İzmir’in kalbinde 100 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan Özel Sağlık Hastanesi, robotik cerrahi konusunda ön plana çıkıyor. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık turizmi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden birini kurduklarını belirterek, dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaları uzman hekimler ve son teknoloji aletler ile tedavi edeceklerini söyledi. Kalı, hastanenin konfor açısından Türkiye’de ilk sıralarda olduğunu ifade ederek, “Burası bir hasta odası değil aslında hastane içinde bir ev” dedi.

Gözde Grubu, sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İzmir’in kalbinde 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan Özel Sağlık Hastanesi, teknolojik donanımıyla ve uzman doktor kadrosuyla sağlık turizminde önemli bir rol oynayacak. 170 yatak kapasitesi ve 8 ameliyathanesi bulunan hastane, robotik cerrahi açısından Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olacak. Prostat kanseri ve meme kanseri konusunda çağ atlatacak olan hastane son teknoloji ile donatıldı. Konfor açısından da sıra dışı bir tasarımı bulunan hastanede 6 odalı süit ve VİP odaların dışında özel vale ve otopark hizmeti bulunuyor. Özel Sağlık Hastanesi, bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan da katıldı.

Dünyada ilk 20’ye girecek yatırım yapıldı

Hastane hakkında konuşan Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Bu hastanemiz aslında Türkiye’nin ikinci ve İzmir’in ilk özel hastanesi olarak açılmış bir hastaneydi. Yüksek teknolojiyle beraber Türkiye’nin en güzel hastanelerinden biri olarak açılıyor. Her konuda hizmetimiz var; ancak teknolojik yatırımlarımız özellikle birkaç konuda yoğunlaştı. Prostat kanderi tedavisi konusunda dünyanın ilk 20 merkezi arasına girecek teknolojik üroteknolojik yatırımları tamamladık. Onkoloji ve ileri cerrahi konusunda sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın geldiği bir yer haline getirmek istiyoruz” dedi.

“Tüm dünyadan çok sayıda hasta getirdiğimizi göreceksiniz”

Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda çok ciddi mesafeler kat ettiğini ve bunun bir devlet politikası haline geldiğini söyleyen Op. Dr. Kenan Kalı, “Turgut Özal’la başlayan turizm hamlesi şimdi sağlık turizmi hamlesiyle taçlanıyor. Türkiye belki de tarih boyunca 2 trilyon dolarlık bir turizm geliri elde etti. Sağlık turizminin de bu noktaya geleceğinden eminim. Bir turist geldiği zaman 400-500 dolar döviz bırakıyor. ABD’de ve Avrupa’da bu ameliyatlar 100 ile 140 bin dolar arasında değişiyor. Oradan getireceğimiz bir hasta, bir uçak dolusu turist anlamına geliyor. Bunun için de onkolojik cerrahide hem çok iyi yetişmiş hekim kadromuz var hem dünyanın en iyi teknolojisi var. Bunları dünyanın en güzel şehrinde buluşturduk. Sağlık turizmi konusunda da saç ekimi, obezite ve estetik cerrahilerin dışında gerçekten büyük cerrahilerin yapıldığı ve onkolojik cerrahilerin yapıldığı, özellikler kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise prostat kanseri konusunda çok özel bir hizmet vereceğiz. Tüm dünyadan çok sayıda hasta getirdiğimizi göreceksiniz. Ben buna papatya modeli diyorum. Bir papatyanın göbeğini İzmir ve Ege Bölgesi olarak düşünürsek; her bir yaprak coğrafyadaki bir bölgeyi temsil ediyor. Avrupa, Rusya, Türki cumhuriyetler, körfez ülkeleri, Afrika ülkeleri ve ABD’den çok sayıda hasta gelecek” şeklinde konuştu.

Ev konforunda hastane hizmeti

Özel Sağlık Hastanesi’nin İzmir’de ve Türkiye’de konfor açısından ilk sırada olduğunu söyleyen Op. Dr. Kenan Kalı, insanların hastalığa hayatlarının bir dönemi olarak baktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastanede geçirdikleri süreyi hayatlarında bir angarya dönemi olarak geçirmek istemiyorlar. Burası bir hasta odası değil aslında hastane içinde bir ev. Mutfağıyla, hasta odasıyla, yatak odasıyla ve çalışma ofisiyle, normal bir hasta odasından tutun 6 odalı süitimiz mevcut. Hastaların bu konfora ihtiyacı var. Hastalarımız bir yandan ameliyatı devam etsin istiyor diğer yandan da evindeki kadar rahat etmek istiyor. Bu yüzden konfora çok önem verdik. Belki bu Türkiye’de bir ilktir ancak İzmir’de kesin olarak bir ilk. Misafirimizin rahat edeceği bir mekan oluşturduk. Bu hastanede çok iyi hekimler çok iyi teknolojik aletler çalışıyor ama ameliyat bittikten sonra da konuyu otelcilik hizmetleri devralıyor. Hastamız taburcu oluncaya kadar en lüks otele gitmiş bir misafir gibi ağırlanıyor.”

Gözde Grubu, Özel Sağlık Hastanesi’yle beraber 8. hastanesini açmış oldu. Toplamda sağlık sektöründe 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlayan Gözde Grubu’na bağlı hastanelerdeki yatak kapasitesi ise 750’ye yükseldi. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı, İzmir’e gönül veren bir iş adamı olarak yeni yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.