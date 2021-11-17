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Robotik cerrahi teknolojisi yenileniyor

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı, Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, robotik cerrahi teknolojisinin yenilendiğini belirterek, "Biz şuanda robotun 4 kolunu kullanarak, 4 ayrı yerden küçük insizyonla ameliyat yapıyoruz. Yakın gelecekte ise bu tek porta inecek. Yani tek bir 1 buçuk cm’lik noktadan girilecek, içerden kollar yelpaze şeklinde açılacak ve bunu rahat bir şekilde kullanabileceğiz" dedi.

Sağlık 17.11.2021, 13:34
Robotik cerrahi teknolojisi yenileniyor

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı, Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, robotik cerrahi teknolojisinin yenilendiğini belirterek, "Biz şuanda robotun 4 kolunu kullanarak, 4 ayrı yerden küçük insizyonla ameliyat yapıyoruz. Yakın gelecekte ise bu tek porta inecek. Yani tek bir 1 buçuk cm’lik noktadan girilecek, içerden kollar yelpaze şeklinde açılacak ve bunu rahat bir şekilde kullanabileceğiz" dedi.

Robotik Cerrahi ile üroloji ameliyatları başta olmak üzere, genel cerrahi, kadın hastalıkları, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, kalp damar hastalıkları olmak üzere çok sayıda ameliyat başarı ile gerçekleştirilebiliyor. Türkiye’de üniversite, eğitim araştırma , şehir hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında cerrahinin geldiği en üst nokta olarak bilinen robotik cerrahi ile ameliyatlar uzun yıllardır yapılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı, Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, salgın sürecinde kanser ameliyatlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek, "Biz pandemi döneminde kurulan bir hastaneyiz. Bu süreç zarfında robotik cerrahi ile onkolojik ameliyatlar hızını kesmeden devam etti. Bu bizi sevindiren bir durum. Hastalarımız bu kötü zamanda, onkoloji problemlerinden kurtulmuş oldular. Haftanın 3 günü onkolojik ameliyat yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Çam ve Sakura’da çok sayıda prostat kanseri ameliyatı yaptık. Pandemi döneminde ameliyatların iptal edildiği , kısıtlandığı bir dönemde biz onkoloji vakalarımızı yapmış olduk" dedi.

’‘Salgın döneminde hastadan uzak ameliyat yapmak önemliydi’’

Salgın sürecinde bu teknolojiyi kullanmanın hem hasta hem de sağlık personeli açısından güvenli bir ortam sunduğunu kaydeden Prof. Dr. Şimşek, "Robotik cerrahi kullanıyoruz çünkü minimal invazif cerrahi imkanı sunuyor, yani küçük kesilerden; hastada iyileşmesi uzun süren kesiler açmadan ameliyat imkanı sunuyor. Özellikle robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı demek hastanın için geleceği için , idrar kaçırmaması, cinsel fonksiyonlarını koruması için , en ideal tedavi modeli. Pandemi döneminde ameliyatları güvenle yaptık, çünkü robotik cerrahi ile bilindiği üzere hastadan uzak bir yerde çalışıyoruz, hasta başında daha az insan oluyor. Bir hemşire , bir asistanımız bir de anestezi uzmanımız bulunuyor. Hava sirkülasyonu daha az oluyor, pandemi döneminde robotik cerrahi bizim hastanemizde hız kazandı, bu da önemli bir faktör. Hastanın kısa sürede işine dönmesini sağlıyor. Ciddi bir kesi, yara izi kalmıyor. küçük deliklerden bizim yaptığımız ameliyatla birlikte hastalar hastanede iki gün kalıyor, sonra evine taburcu oluyor. Hastane enfeksiyon riskinden de kısa sürede kurtulmuş oluyor" diye konuştu.

"Yakın gelecekte tek porttan ameliyat mümkün olacak"

Prof.Dr. Abdülmuttalip Şimşek, teknolojinin geliştiğini belirterek, robotik cerrahinin de bundan payını aldığını vurgulayarak, "Biz şuanda robotun 4 kolunu kullanarak, 4 ayrı yerden küçük insizyonla ameliyat yapıyoruz. Yakın gelecekte ise bu tek porta inecek. Yani tek bir 1 buçuk santimlik noktadan girilecek, içerden kollar yelpaze şeklinde açılacak ve bunu rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Amerika’da çalışmalar son noktaya geldi, tek port dediğimiz tek noktadan robotun kollarının girdiği ameliyat yakın gelecekte mümkün olacak. Yakın gelecekte Türkiye’de prostat, mesane kanseri ameliyatlarını, böbrek kanseri ameliyatlarını, diğer branşların ameliyatlarını, tek port robotik cerrahi ile yapma imkanımız doğacaktır" ifadelerini kullandı.

‘‘İnsanlar ameliyat olmamış gibi bir cilde sahip olacak’’

Prof.Dr. Abdülmuttalip Şimşek, günümüzde küçük kesiden büyük ameliyatlar yapmanın önemli hale geldiğini ifade ederek, "1-1,5 santimlik kesilerle yaptığımız için iz bile kalmıyor. İnsanlar artık ameliyat olmamış gibi bir cilde sahip olacaklar, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biri de kozmetik sonuçları. Şu anda yaptığımız dört kolla da 1’er santimlik kesi oluyor. Bunlara bazen dikiş bile atmıyoruz. Kendiliğinden iyileşiyor. Hastaları kısa sürede taburcu ediyoruz" dedi.

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