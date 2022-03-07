banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!

Robotik cerrahi teknolojisi ile kanamasız ameliyat mümkün

Doç.Dr. Selçuk Şahin, robotik cerrahi ile kan sulandırıcıyı kesmeden ameliyatın mümkün olduğunu belirterek, "Kan sulandırıcıyı kesmesi riskli olan hastaya, aspirin kullanırken prostat kanseri ameliyatı yaptık. Kan sulandırıcı kullanırken robotik cerrahi ile ameliyatların yolu açılacak’’ dedi.

Sağlık 07.03.2022, 11:37
Robotik cerrahi teknolojisi ile kanamasız ameliyat mümkün

Doç.Dr. Selçuk Şahin, robotik cerrahi ile kan sulandırıcıyı kesmeden ameliyatın mümkün olduğunu belirterek, "Kan sulandırıcıyı kesmesi riskli olan hastaya, aspirin kullanırken prostat kanseri ameliyatı yaptık. Kan sulandırıcı kullanırken robotik cerrahi ile ameliyatların yolu açılacak’’ dedi.

Robotik cerrahi ile Türkiye’de ve dünyada en çok yapılan ameliyatların başında prostat kanseri ameliyatı geliyor. Küçük kesilerden yapılan ameliyatlar, hastaya cinsel fonksiyonun korunması, idrar kaçırmanın önüne geçilmesi gibi çok sayıda avantaj sağlıyor. Robotik cerrahi ameliyatları küçük kesilerden yapıldığı için kanamanın ve kan ihtiyacının en az olduğu ameliyatlar olarak da biliniyor. Özellikle ileri yaştaki çoğu kişi kalp damar hastalıklarından dolayı kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalıyor. Ameliyatlardan en az 5-6 gün önce ise kanama riski nedeni ile kan sulandırıcı kesilmek zorunda kalıyor. Bu durum ise hastada başka hayati risklere neden oluyor.

Her gün kan sulandırıcı kullanan hastanın ameliyatı başarılı geçti

Kalp yetmezliği olan 59 yaşındaki Mahmut Çelik, her gün kan sulandırıcı kullanıyor. PSA sonucu yüksek çıkınca yapılan biyopside prostat kanseri olduğu belirlenen Çelik’in ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Kardiyoloji doktoru ise kan sulandırıcıyı kesmesinin riskli olduğunu belirtti. Çelik belirlenen prosedürler çerçevesinde ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Çelik, 4. gün hastaneden çıkarak sağlığına kavuştu.

"Ya ameliyat olacaktı, ya da ışın tedavisi alacaktı"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Şahin, hastanın ya ameliyat olacağını ya da ışın tedavisi alması gerektiğini belirterek, ‘‘Hastamızın ameliyat öncesi rutin değerlendirmesi yapıldı. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği vardı. 2 sene önce anjiyo olmuş ve kalp damarlarına stent takılmış. Hastada prostatla sınırlı, metastaz yapmamış bir tümör olduğunu saptadık. Bu konuda tedavi alternatiflerini kendisi ile konuştuk. Ameliyat olabileceğini ya da ışın alabileceğini söyledik. Hastamız ameliyat seçeneğini tercih etti’’ dedi.

Hastanın kan sulandırıcı kullanırken ameliyat edilmesinin mümkün olup olmayacağını anlamak için literatür araştırması yaptıklarını ifade eden Doç.Dr. Şahin, "Ameliyattan önce her hastayı değerlendiriyoruz. Hastamızın kalple ilgili problemleri vardı. 2 sene önce anjiyo olmuş ve kalp damarlarına stent takılmış. Hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyordu. Bu nedenle kardiyolog arkadaşlarla bunu konuştuk. Kardiyologlar, ‘’aspirini kesmemeniz lazım’ deyince, değerlendirmede bulunduk. Genelde 5-6 gün önce aspirini kesiyoruz ve öyle ameliyat yapıyoruz. Çünkü ameliyat esnasında olan kanamadan korkuyoruz. Biz de literatürü inceledik. Daha önce az sayıda da olsa aspirin kullanan hastalarda robotik cerrahi ile başarılı prostat kanseri ameliyatı yapıldığını okuduk" ifadelerini kullandı.

‘‘Robotik cerrahi ile kanama yok denecek kadar az oluyor’’

Doç.Dr. Şahin ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Ameliyat beklediğimizin aksine başarılı geçti, anlamlı bir kanama olmadı. Ameliyat sonrası takiplerinde de değerleri gayet iyiydi. Ameliyattan 3 gün sonra hastayı iyi bir şekilde taburcu ettik, şuanda hiçbir problemimiz yok" diye konuştu.

Robotik cerrahinin önemini anlatan Doç.Dr. Selçuk Şahin, ‘‘Robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri, ameliyat sırasında kanamanın olmaması. Ayrıca vücut içindeki dar alanlarda robotik cerrahini sağladığı avantajlar sayesinde ameliyatlarımız çok daha rahat yapabiliyoruz. Açık cerrahide ise bazen çok büyük zorluklar yaşanabiliyor ve ciddi kanamalar olabiliyor. Hem kendi deneyimlerim hem de literatüre baktığımızda bu ameliyatların yapılabileceğini söyleyebiliriz. Bizim prostat kanseri hastalarımız genelde 50 yaş üstünde. Bu hastalarda kalp rahatsızlıkları ve buna bağlı aspirin kullanımı fazla. Son yıllarda kardiyolojinin bu tedaviyi kesmeme konusunda önerileri var. Bence bu tip hastaları daha fazla ameliyat edeceğiz" dedi.

Hasta Mahmut Çelik’ten doktorlara teşekkür

Kan sulandırıcıyı kesmeden yapılan robotik ameliyatla, prostat kanserinden kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mahmut Çelik de, "Hocam ‘korkacak bir durum yok, aspirin kullanabilirsiniz’ dedi. Ameliyat çok iyi geçti , bir ağrı sızı çekmedim, hocama tekrar teşekkür ederim. 3 gün hastanede kaldım, 4’ncü gün çıktım. 10 gün sonra sosyal hayatıma kaldığım yerden devam ettim" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18