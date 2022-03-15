Rize’de Covid vaka sayıları düşmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Verilere göre Rize’de vaka sayısı yüz bin kişide 451,60 oldu.

Sağlık Bakanlığı her hafta Korona virüs ile mücadele kapsamında illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerdeki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat-4 Mart haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıkladı. Geçen hafta açıklanan rakamlara göre Rize’de vaka sayılarında düşüş gözlemleniyor. Rize’de vaka sayıları son iki haftada olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü. Rize’de 19-25 Şubat tarihleri arasında 706,47 olan vaka sayısı, yeni haftada 451,60 kadar geriledi.

Rizeliler’in çok sıcak kanlı oldukları için kural dışına çıkmayı sevdiklerini dile getiren Harun İlik, "Korona virüse alınan önlemler, aşıları olduğumuzdan dolayı bir gerileme var ama tam olarak bitmiş değil. Biraz daha sabredip bu kışı atlatıp yaza geçtiğimizde bakacağız. O zaman neyin doğru neyi yanlış yaptığımızı göreceğiz. Şu anda gidişat iyi ama maalesef günlük ölümler vefatlar devam ediyor. Bunlar üzücü, biraz daha dikkatli biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Rizeliler çok sıcak kanlı insanlar olduğumuz için kuralların dışına çıkmayı seviyoruz. Gidişatla ilgili, salgınla ilgili önlemler zaman zaman uygulandı. Zaman zamanda uygulamanın dışına çıktı. Kaderde virüsü böyle yaşamak var. Biraz daha sabredelim. En azından yaz olduğunda önümüze bakalım" dedi.

"Korona virüs aynı bir grip gibi vücutta işleme yapmış"

Korona virüsün insanlarda artık bağışıklık kazandığı için vefat sayılarının fazlalaşmayacağını sözlerine yansıtan Ahmet Yılmaz, "Bunun birinci nedeni, karın yağması ve mikropların yok olması. İkinci nedeni ise artık insanın vücudu bağışıklık kazanmıştır. Bundan sonra zannetmiyorum Korona virüsten ölenlerin sayısının fazlalaşacağını ve korona virüs yavaş yavaş yaz gelmesiyle birlikte bitmiştir. Bunun yanında Korona virüs, gribin bir değişik hali. Korona virüs aynı bir grip gibi vücutta işleme yapmış. Açık alanlarda zaten maske kullanılmıyor. Genellikle kapalı alanlarda maske kullanılıyor. Maskeyi insan bu zamana kadar takınca sıkıldı. Şunu da belirtmek lazım bence maske vatandaşımızı griplerden korumuştur. Yaz geldiğinden dolayı 1 ay içerisinde vücudumuzdan veya ülkeden kalkacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ekonomik olarak bir tedbir almış durumdayız"

Vatandaşların halen daha tedbirler noktasında istikrarsız olduğunu dile getiren Onat Güner, "Kendi adıma konuşursam, ben bunu ekonomiye bağlıyorum. Şu anda her şeyin fiyatı artmış durumda. İnsanlar dışarda çay içemiyor dışarıyı boş verelim evinde bile çaya muhtaç durumda. Devir ekonomi devrine düştü maalesef. Korona virüs döneminde zaten sarsılan bir ekonomi var. Bide bu ekonomik krizle beraber çay kahve içmek istemiyorlar. Kendi ekonomilerini düşündüklerinden dolayı. Benim düşündüğüm insanlarda kesinlikle bir koruma tedbiri yok. Sadece ekonomik değerlerin verdiği elverişsizlikten dolayı insanlar kafelere gitmiyor. Rizelinin aldığı tedbir bence yetersiz. Sokakta herkes birbirine sarılıyor, öpüyor tabi insanlarda bunaldı. Dediğim gibi Rizelinin bir tedbiri yok. Bence ülke olarak ekonomimiz çok kötüye gittiği için ekonomik olarak bir tedbir almış durumdayız" diye konuştu.