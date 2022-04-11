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Rize’de Covid-19 servis sayısı teke düştü

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 risk haritasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize’de vakaların düşüşe geçmesi ile 2’si yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplamda 8 korona virüs servisi kapatıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Covid-19 servis sayımız 1’e düşmüş durumda " dedi.

Sağlık 11.04.2022, 16:56
Rize’de Covid-19 servis sayısı teke düştü

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 risk haritasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize’de vakaların düşüşe geçmesi ile 2’si yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplamda 8 korona virüs servisi kapatıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Covid-19 servis sayımız 1’e düşmüş durumda " dedi.

22 Ocak 2020 tarihinde ilk vaka görünen Korona virüs hastalığı 2 yılın ardından etkisini azaltarak can kaybı ve vaka sayılarında düşüş yaşandı. Covid-19 hastalığının Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle alınan tedbirlere rağmen Rize’de vaka sayılarında ilk dönemlerde büyük bir yükseliş vardı. Bu yükselişin devam etmesiyle günümüzde vakalarda en az vaka görülmeye başlandı. 2 yıldır süren Covid-19 ile mücadelede 550 yataklı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi de 100 yatağını hastalar için ayırmıştı. Az vaka görülmeye başlanan Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servis sayısını 9’dan 1’e düşürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Gökhan Demiral, vaka sayılarında ki düşüşün vatandaşlar için rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyerek, “Şu anda pandemi tam olarak sonlandı demiyoruz. Yine de halkımızın rehavete kapılmasını istemiyoruz. Bizim için çok güzel gelişmeler var. Gerek bizim ilimizde gerek komşu illerde ve Türkiye genelinde vakaların düştüğünü biliyoruz. Şu an itibariyle 6 tane hastamız var. Covid-19 servis sayımız 1’e düşmüş durumda. Yoğun bakımda da 3 tane hastamız var. Bu rakamlar önceden daha fazlaydı. 550 yataklı bir hastanemizin 100 yatağını Covid-19 hastaları için ayırmıştık. Yoğun bakımlarımızın 3 tanesini de Korona virüs hastaları için ayırmıştık. Bu bizim acil sebeplerle veya elektif ameliyatlar sebebiyle hizmet alması gereken hastalarımız için de yer bulma zorluğu çıkartıyordu. Şu anda bugünler bizim 2 yıldır sağlık yöneticimizin özlemle aradığı günler. Sağlık yöneticilerinin de hem de vatandaşlarında mutlu olduğumuz günler. Çünkü herhangi bir klinikten veya acilden veya çevreden yer bulamıyoruz diye arayan telefonlarımız yok. Bu anlamda mutluyuz. Öte yandan biz hastalarımızı, vatandaşlarımızı aşılamayı öneriyoruz. Bir süre daha aşılamayı Bakanlığımızda öneriyor tavsiye ediyor. Özellikle son aşıdan itibaren 6 ay geçen hastalarımızın tekrardan aşı yaptırması için elzem. Bizlerde sağlık yöneticileri olarak kendi takvimimizi takip ediyoruz. Uygun süre geldiğinde de tekrar aşılarımızı yaptıracağız” dedi.

Hafta sonu yayınlanan resmî gazetede bizim sağlık bakanlığı teşkilatlarında riskli hastalık grubu ile belli gebelik haftasında olan sağlık çalışanlarımızın çalışmama kararı vardı. Resmî gazeteyle birlikte biz bu çalışanlarımızı davet ettik. Arkadaşlarımız yine bizim ekibimizin içerisinde diğer mesai arkadaşlarımızın yanında çalışmaya başlayacak. Bu günlerde hastaların azalmasıyla beraber azaldığını gösteren olumlu bir gelişme oldu. Kurulumuzun almış olduğu kararlan beraber çalışanlarımızı bugün itibariyle davet ettik.

2 yıldır Kovid-19 ile mücadelede Göğüs ve Genel Cerrahinin Covid-19 servisine çevrilmesiyle arkadaşlarıyla beraber mesai harcayan Göğüs ve Genel Cerrahi sorumlu hemşiresi Fatma Nacit, “23 Mart 2020 tarihinde bizim servisimiz Covid-19 servisine çevrildi. 2 yıldır aktif bir şekilde arkadaşlarımızla beraber Covid-19 servisinde çalışıyoruz. Başlangıçta herkeste olduğu gibi bizde de bir panik vardı. İzolasyon önlemleriyle ilgili eğitimlerimizi aldık. Hastalarımızı tedavi ederken hastalarımızı psikolojik destek vereceğiz diye. Gerek yönetimden gerek enfeksiyon biriminden yardım aldık. 2 yıldır çok yoğun bir şekilde çalıştık. Bu süreçte çok fazla kayıplarımız oldu. Hemşire arkadaşlarımızla beraber personelimizle hastanemize destek, tedavi hizmeti verdik. Üzüldüğümüz zamanlar oldu. Üst üste kayıp, müdahaleler etme durumlarımız oldu. Tabi sürecin başında yaşlı hastalarımız vardı. Bunlardan iyilikle tedavi edip taburcu ettiğimiz kişiler oldu. O dönemdeki moral bozukluğu ve panik durumunda onların bize desteği oldu. Tedaviyle, bakımla iyileştirebiliyoruz. Onların desteğiyle bugüne geldik. 2 yıl sonra Covit servisimiz kapanmış oldu. Şu anda eskisi gibi Göğüs ve Genel cerrahi olarak tekrardan çalışmaya başladık. Çok mutluyuz. İnşallah herkes için hayırlı olur” dedi.

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