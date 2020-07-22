Rize’de Covid-19 salgını tedirginliği
RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYLA SON BİR HAFTADA KORONA VİRÜS VAKA SAYILARININ HIZLA ARTARAK, VİRÜSE YAKALANAN VATANDAŞ SAYISININ 100 KİŞİNİN ÜZERİNE ÇIKTIĞI DİLE GETİRİLDİ
Rize İl Sağlık Müdürlüğü son bir haftada Korona virüs vaka sayılarının hızla artarak, virüse yakalanan vatandaş sayısının il genelinde 100 kişinin üzerine çıktığını açıklamasının ardından Rize’de vatandaşlarda panik yaşandı.
Artan Covid-19 vakaları nedeniyle boş olan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtları devreye sokulurken, bu sayede testi pozitif olmasa bile belirti gösteren vatandaşların burada gözlem altında tutulduğu dile getirildi.
Rize’de yaşayan Mustafa Çelik isimli vatandaş yaşanan vaka artışlarını değerlendirerek “Ben kendimi koruyorum ama insanlar korumuyor. Devletimiz önlem alıyor ama vatandaşlarımız önlem almıyor. Maskesiz dolaşan çok vatandaşımız var. Ben kendimi koruyorum. Maske takıyorum, özellikle sosyal mesafeme çok dikkat ediyorum” derken, Rize’de esnaflık yapan Seçkin Memişoğlu ise “Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz, maske takmaya özen gösteriyoruz. Kalabalık alanlarda bulunmamaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızla fazla temas halinde değiliz. Kendimizi de pek düşündüğümüz ok, çoluğumuzu çocuğumuzu, yaşlılarımızı düşünüyoruz. Kimseye sebep olmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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