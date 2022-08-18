Rize’de arsenik oranı 27 kat fazla çıkan sudan yeniden numune alındı

Rize’de yıllardır şifalı diye içilen ve alınan numunelerle suda ki arsenik oranı 27 kat fazla çıkan kaynaktan yeniden numune alındı.

Merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünün turizm destinasyon projesi çerçevesinde Andon suyunun da bu destinasyon içerisine alınması amacıyla ılıca suyunda yapılan analizde arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın farklı kriterlerde numune istemesi üzerine harekete geçen Rize İl Sağlık Müdürlüğü tartışmalara konu olan sudan yeniden numune aldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince suyun yanına asılan tüketilmesinin sağlığa uygun olmadığı yönünde uyarı levhası da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden koparıldı.

(HFD-