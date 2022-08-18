Rize’de arsenik oranı 27 kat fazla çıkan sudan yeniden numune alındı

Rize’de yıllardır şifalı diye içilen ve alınan numunelerle sudaki arsenik oranı normalden 27 kat daha fazla çıkan kaynaktan yeniden numune alındı.

Merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünün turizm destinasyon projesi kapsamında Andon suyunun da bu destinasyon içerisine alınması amacıyla ılıca suyunda yapılan analizde arsenik oranı 27 kat fazla çıkması üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Andon Ilıca İçme Suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğünce Andon Ilıca İçme Suyunun yeniden vatandaşların kullanımına kazandırılması ve arıtılması çalışmalarının başlatılması için Sağlık Bakanlığından talepte bulunuldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı suyun şu anki PH ve iletkenlik değerlerinin ölçülmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünden numune alınarak sonucun Bakanlığı iletilmesini istemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Ilıca suyundan yeniden numune alarak laboratuvarda analiz etti. Analiz sonuçları Bakanlığa rapor edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince suyun yanına asılan tüketilmesinin sağlığa uygun olmadığı yönünde uyarı levhası da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden koparıldı.