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Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt’ün Covid-19 testi pozitif çıktı
RİZE İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI İBRAHİM TÜRÜT'ÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI.
Sağlık 28.07.2020, 16:09
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Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt’ün Korona virüs testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü rahatsızlanan İbrahim Türüt, şikayetlerinin artması üzerine Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Covid-19 belirtileri taşıyan Türüt’e burada yapılan Korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan Türüt, tedbir kapsamlı karantina altında tutulurken, Türüt ile temasta bulunan kişilere test ve izalasyon yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
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