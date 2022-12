Riskli gebe takip sistemi Türkiye’ye örnek oldu

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Gebe Takip Programı” uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. Uygulama ile bu güne kadar hamileliği riskli olan 91 anne adayı sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına aldı.

Yüksek Riskli gebelik yaşayan anne adayları için harekete geçen Düzce Sağlık Müdürlüğü, ‘Yüksek Riskli Gebe Takiplerinin Mobil Çözümler ile Desteklenmesi’ projesini hayata geçirdi. Gebe Takip Sistemi Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından iyi örnek uygulamaları arasına girdi. Riskli gebeler cep telefona indirdikleri uygulamayla teknolojik olarak izleniyor ve takip ediliyor.

Yüksek tansiyon hastası olan Gebe Takip Uygulamasını kullanarak sıkıntısız bir şekilde doğum yaparak bebeğini kucağına alan Selver Topal uygulanın kendisi için çok faydalı olduğunu belirterek “Sağlık Müdürlüğüne bağlı görevli Gebe Takip Programından sorumlu Ebe Meliha Şanal bize ulaştı. Ben riskli gebe gurubundaydım. Uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz birkaç adım var uygulamanız gereken onları yapıyorsunuz. Benim riskli olduğum 32. haftadan sonra ortaya çıktı. Yüksek tansiyonum vardı. Uygulamaya tansiyonumu girince Meliha Hanım bana gerek arayarak gerek mesaj yoluyla ulaştı. Daha sonra sürekli irtibat halinde olduk. Her zaman desteklerini hissettim. Çok güzel bir şekilde yönlendirmeleri oldu bana. Gebeliğim sırasında sık sık uygulamadan destek aldım. Mesela tansiyonum 14-9 geçmemesi gerekiyordu. Geçtiği zamanlarda aranarak evde yalnız olup olmadığım yoksa Acil Sağlık ekiplerini yönlendirmeyi teklif etti. Öncelikli olarak şu adımları uygulayın, bunu yapabilirsiniz diyerek beni yönlendirdi. Sonrasında tansiyonum düşmeye başladı, direktifleriyle hastaneye gitmem oldu. Kesinlikle uygulamanın çok fazla desteği oldu, kendimi hiç yalnız hissetmedim sağlıkla çocuğumuzu kucağımıza aldık her hangi bir sorun olmadan şimdi her şey yolunda” ifadelerinde bulundu.

Baba adaylarının da en büyük destekçisi oldu

Uygulama sayesinde sağlıkçıların kendisinden daha çabuk eşine ulaştıklarını söyleyen Baba Barış Topal, “Düzce kent merkezinde oturuyoruz ama işyerim Cumayeri ilçesinde. Eşimin sıkıntılı bir durumunda yanına gitmem zaman alıyordu. Uygulama sayesinden benden önce uygulama ile iletişime geçiyordu. Oradan bilgileri alıp sonradan bana bilgi veriyordu. Bana bilgi verirken uygulama ile iletişime geçtiği için kendisi gayet rahattı, uzakta da olsam hiç endişelenmedim” şeklinde konuştu.

Uygulama ile risk ortadan kalktı

Uygulama ile sağlıklı bir gebelik süreci geçiren anne Ayşenur Akbulut Polat; “Gebelik sürecim iyiydi ama benim hastalığım var. Hemofili hastasıyım o yüzden riskli gebe uygulamasına dahil oldum. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı çok şükür, doğumu gerçekleştirdik” dedi.

Bakanlığın İyi Uygulamaları arasında

Düzce’de yılda 3 bin 500 civarında doğum gerçekleştiğini dile getiren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bu uygulama sayesinde bu günü kadar 91 riskli gebenin sağlıklı doğum yaptığını işaret ederek “Riskli olan gebelerimiz var. Bunların yakın takip edilmesi gerekiyor. Bunların takibiyle ilgili çalışma arkadaşımız Ebe Meliha Şanal yakından programı takip ediyor. Gebelerimizin telefonlarına bu uygulamayı yüklüyorlar, oradan günlük, haftalık veya anlık takip gerçekleştiriyor. Bu takip neticesinde 351 tane riskli gebemize ulaştık. Bunlardan 91 tanesi şu ana kadar başarılı bir şekilde doğumlarını gerçekleştirdi. Bu uygulama aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın İyi Uygulamaları arasına girmiş oldu. Burada riskli olan gebeler kendileriyle ilgili konuları fark edemedikleri danışmak istedikleri durumlar meydana geliyor. Bu durumları biz onlar için kolaylaştırmış oluyoruz. Her an Sağlık Müdürlüğü onların yanında olmuş oluyor. Bu şekilde annelerimiz ve bebekleri sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor” diye konuştu.

Gebe Takip Uygulaması ile ilgili bilgiler veren Ebe Meliha Şanal, “Riskli gebeler cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya tansiyon takibi, idrar verisini girebiliyoruz, kan şekeri girebiliyor, kilo takibini yapabiliyoruz, nabız girebiliyor hatta hatırlatmalar kısmında gebenin hangi sürece geldiğini görebiliyoruz. Uygulamada acil butonu var oraya bastığında bize ulaşabiliyor” dedi.

Düzce’de hayata geçirilen Riskli Gebe Takip uygulaması riskli gebelik yaşayan anne adayları bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmesine destek sağlıyor.