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Riskli doğum sonrası bebeklerine doktorlarının adını verdiler

Manisa’da riski bir gebelik süreci sonrasında çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına alan aile, kendilerine süreç boyunca yardımcı olan ve bebeklerinin hayata tutunmasını sağlayan doktorun adını bebeklerine verdi.

Sağlık 17.12.2020, 13:09
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Riskli doğum sonrası bebeklerine doktorlarının adını verdiler

Manisa’da riski bir gebelik süreci sonrasında çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına alan aile, kendilerine süreç boyunca yardımcı olan ve bebeklerinin hayata tutunmasını sağlayan doktorun adını bebeklerine verdi.

Manisa’da yaşayan Kübra Kolcu, gebelik sırasında eşi Mustafa Kolcu ile birlikte Manisa Şehir Hastanesi’ne ayrıntılı ultrason için başvurdu. Ayrıntılı ultrason sırasında Perinatoloji Hekimi Doç. Dr. Murat Akbaş, bebek ile anne arasındaki kordonun baz damarlarının rahim ağzına yapışık olduğunu fark etti. Vaza Previa adı verilen ve bebek için hayati risk taşıyan durumu fark eden Akbaş, 20. haftadan itibaren aileyi yakın takibe aldı. Riskli gebelik nedeniyle 36. haftada sezaryen doğumun planlandığı sırada anne Kübra Kolcu kanama geçirince acil doğuma alındı. Acil doğum sonrası Mustafa ve Kübra Kolcu çiftinin bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, aile de bebeklerine doktorları Murat Akbaş’ın adını vererek jest yaptı.

“Böyle durumlarda bebeği anne karnında kaybediyoruz”

Yaklaşık 4 aylık planlamaları acil doğuma dönüştüğünü belirten Perinatoloji Hekimi Doç. Dr. Murat Akbaş, “Gebemiz 20. haftada ayrıntılı ultrason için bize başvurdu. Ayrıntılı ultrason sırasında Vaza Previa durumuyla karşılaştık. Vaza Previa bebek ile anne arasındaki kordonun baz damarlarının rahim ağzına yapışık seyretmesi durumu. Bu durumda rahim ağzındaki bir açılmayla da bir travmayla da bebek kaynaklı ani kanamalar olabiliyor. Maalesef böyle durumlarda bebeği kaybediyoruz anne karnında. 20. haftadan itibaren titiz bir takiple bebeğimizle beraber 36. haftaya kadar geldik. Doğumu sezaryen olarak planladık. Olayı biraz heyecanlı kısmı da burada ortaya çıktı. Sabah sezaryen sırası beklerken bir anda kanama başladı. Bizim bütün 4 aylık planlarımız iş acil doğuma dönüştü. Ekiplerimiz sayesinde anneyi hızlıca doğuma aldık. Sağlıklı bebeği de doğurtmayı başardık” dedi.

“Bebeğe benim ismimi vermişler”

Kendisine yapılan jestten dolayı mutlu olduğunu belirten Akbaş, “Güzel bir şey bu. Aslında adının farklı olacağını biliyorduk. Bu son maceramızdan sonra da sıkıntılı ve uzun bir süreç geçirdik. Sürekli de iletişimdeydik zaten. Aile de böyle bir jest yapmışlar ve bebeğe benim ismimi vermişler. Bebeğin durumu çok iyi. Her hangi bir sıkıntısı yok yoğun bakıma da kalmadı. Zamanında akciğeri için de geliştirici iğnesini yapmıştık. Herhangi bir sorunu yok bebeğimizin” dedi.

“Eğer biraz daha beklenseydi bebekle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi”

Anne Kübra Kolcu’nun kanama sırasında hastanede olmasının büyük bir şans olduğunu belirten Akbaş, “Ailenin o an serviste olması ve her şeyin sezaryen için hazır olması büyük bir şans bizim için. Eğer evde olsaydı çok daha kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik. Hemen hazır olduğu için yaklaşık 15 dakikada doğurttuk. Eğer biraz daha beklenseydi bebekle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Aramızda bir gönül bağı oluştu”

Perinatoloji Hekimi Doç. Dr. Murat Akbaş ile aralarında gönül bağı oluştuğunu belirten anne Kübra Kolcu, “20. haftada biz Murat hocaya ayrıntılı ultrason için geldik. Vaza Previa teşhisi konuldu. Bu her hocamın da kabul ettiği bir durum değildi. Manisa’da birkaç doktor daha gezdim herkes kabul etmedi bu durumu. Sezaryen günü anlaştığımız gün kanamam gerçekleşti. Bu da çok riskliydi bebek için. Murat hocam ve ekibi duruma müdahale ettiler. Hastanede olmamız bizim için bir avantajdı. Eğer evde olsaydık çok daha farklı bir durumla karşılaşabilirdik. Bu yüzden Murat hocaya gönülden teşekkür ediyoruz ve bebeğimize Murat hocanın adını verdik. Aramızda bir gönül bağı oluştu” diye konuştu.

Durumu öğrendikten sonra büyük bir stres yaşadıklarını belirten anne Kolcu, Doc. Dr. Murat Akbaş’ın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirtti.

Baba Mustafa Kolcu ise stresli bir dönem yaşadıklarını ancak Manisa Şehir Hastanesi ekibi ve Doc. Dr. Murat Akbaş sayesinde bebeklerinin hayata tutunduğunu söyledi.
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