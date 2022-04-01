Rezene çayı faydaları

- Mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

- Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

- Boğaz ağrıları ve öksürüğe karşı etkilidir. Solunum yolunun rahatlamasına yardımcı olur.

- Yatmadan önce tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinir. Bu yüzde kilo vermeye destek olur.

- Kas gevşetici etkisi vardır. Bu yüzden baş ağrılarının azalmasında da etkilidir.

- Rezene çayının östrojen hormonunu uyardığı düşünülür. Bu da anne sütünün arttırılmasında etkilidir.

- Kasların gevşemesine yardımcı olduğu için, regl sancılarını azaltır.

- Rezene çayı soğutulduktan sonra pamuk yardımıyla göz çevresine sürülürse, gözlerdeki şişkinlikler azaltılır.

- İdrar söktürücü özelliğiyle ödem oluşmasını önler.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, ses kısıklığına iyi gelir.

- Kansızlığa karşı iyi geldiği düşünülmektedir.

- Cilt dokusunu yeniler ve cildin canlı görünmesini sağlar.

- Enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

Rezene Çayı Nasıl Yapılır?

Rezene çayını 2 farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Hazır poşetler halinde satılan rezene çayını, sıcak suda bekletip süzdükten sonra tüketebilirsiniz. Eğer tohum olarak kullanmak istiyorsanız, aktarlardan veya marketlerden rezene tohumu ve rezene yaprağı almanız gerekir. Kaynar suyun içerisine 1 çay kaşığı ezilmiş rezene tohumu atın. İsteğe göre 1 adet rezene yaprağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı kısık ateşte 1-2 dakika daha kaynatın. Hazırladığınız çayı 5 dakika demlenmesi için bekletin. Ardından süzerek tüketebilirsiniz.

mesi gereken nokta, ölçülü miktarda tüketmektir. Aşırı tüketildiğinde baş ağrısı, kusma ve alerji gibi yan etkilere neden olabilir.