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Rem Uykusu Nedir? Neden Önemlidir?

Rem Uykusu Nedir? Rem Uykusu Esnasında Vücudun Fiziksel Aktiviteleri Nelerdir? NON REM Uykusu Nedir? NON REM Uykusu ve REM Uykusu Arasındaki Farklar Nelerdir? Vatandaşlar tarafından çokça merak edilen bu soruların cevapları haberimizde…

Sağlık 01.03.2022, 14:22 01.03.2022, 14:44
Rem Uykusu Nedir? Neden Önemlidir?

Rem Uykusu Nedir? 

REM kelimesi İngilizce “rapid eye movement” teriminin baş harflerinden oluşur ve dilimize “hızlı göz hareketi” olarak çevrilebilir. “Uykunun rüya görülen evresi” şeklinde basitçe ifade edilebilir.

Bazı bilim insanlarına göre uykunun her evresinde rüya görülür, fakat sadece REM uykusu esnasında görülen rüyalar anımsanabilir. Yani ertesi gün yakınlarınıza anlattığınız ya da internet üzerinden tabirini araştırdığınız rüyaların tamamı REM uykusu esnasında görülen rüyalardır. Diğer uyku evrelerinde görülen rüyaların hatırlanamıyor olması, sadece REM uykusu esnasında rüya görüldüğü görüşünü desteklemektedir.

REM uykusu esnasında, uyanıkken öğrenilen becerilerin ve bilgilerin hafızaya kaydedildiği de düşünülmekte ve kanıya göre, REM esnasında görülen rüyaların tamamı gün içinde yaşanan veya duyulan tecrübelere yöneliktir, tecrübe edilemeyen hiçbir durumun rüyası görülemez. Örneğin, “her insan rüyasında bir uçurumdan aşağı yuvarlandığını görebilir ve hatta düşüş anını hissedebilir ama yere çakılma anını hissedemez. Çünkü yere çakılma anını hissetmek için bunu daha evvel yaşamış olmak gerekir.”

Rem Uykusu Esnasında Vücudun Fiziksel Aktiviteleri

REM esnasında göz kapaklarınız kapalı olmasına rağmen, gözleriniz hızlı bir şekilde hareket eder. Kişinin REM evresinde olup olmadığını anlamanın EEG testi olmadan anlaşılmasının en belirgin yolu budur.

REM uykusu esnasında kaslar genelde paralize olur. Yani REM uykusunda kaslarınıza geçici bir inme (felç) hali gelir. Bazı uzmanlar arasında bu duruma “REM felci” ismi de verilmektedir. Genelde uykunuz esnasında hareket etmediğiniz, sağa –sola dönmediğiniz evre de bu evredir. Halk arasında “karabasan” ismi ile bilinen durum da bu evrede gerçekleşir. REM uykusunda herhangi bir sebepten uyanılıp, bilincin açılarak devreye girmesi durumunda; beynin kaslara tam anlamı ile hakim olamaması karabasan olarak isimlendirilir.

“uyurgezerlik” adı ile bilinen “uykuda yürüme” durumu da REM uykusu sırasında gerçekleşir. Bu esnada kaslar felç geçirmez ve kişi uykusundan uyanarak bilinçsiz bir şekilde yürümeye, hatta konuşmaya başlar. Tıpta “tümesans” adı ile isimlendirilen “ereksiyon” hali de REM uykusunda gerçekleşebilir. Penis damarlarına giden kanın artması, sertleşmeye neden olur.

REM Uykusu Ne Kadar Sürer?

REM uykusu farklı kişilerde, farklı süre ve sayıda görülmektedir. Bilim insanların çalışmaları neticesinde REM uykusunun uyku müddetince beş – otuz dakika aralığında olduğu ve gecede (uyku müddeti ve çeşitli farklı nedenlerden mütevellit kişiden kişiye değişmekle beraber) ortalama beş defa tekrarlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bazı zamanlar, özellikle dalınan son REM uykusunun 45 dakika kadar sürdüğü de gözlemlenmiştir.

Ayrıca uyku boyunca yaşanan REM uykusu evrelerinde, sonraki evrenin önceki evreden daha uzun olduğu saptanmıştır. Yani gecede beş kez REM uykusuna dalan bir kişi ilk seferinde on dakika boyunca REM evresinde kalıyorsa, ikinci seferde on dakikadan daha fazla, sonraki evrelerde ise bir öncekinden daha fazla süre REM uykusunda kalacaktır.

NON REM Uykusu Nedir? NON REM Uykusu ve REM Uykusu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Uyku; NON REM uykusu ve REM uykusu olarak ikiye ayrılır. NON REM uykusu; uykunun ilk evresidir, NON REM evreleri tamamlandıktan sonra REM evresi başlar. NON REM evresi “faz” adı ile kendi içinde dört evreye ayrılır.

NON REM uykusu esnasında kan basıncı düşer ve dolayısı ile kalbin çalışması yavaşlar. Bilinç NON REM evresinde kapalıdır ve göz bebekleri REM uykusunda olduğu gibi hareketli değildir.

REM Uykusu Alınmaz İse Ne Olur?

REM uykusu esnasında beyin hücreleri yenilenir. Kaliteli REM uykusu evreleri yaşayamayan kişilerde bu yenileme az olacağından ya da olmayacağından; beynin karar verme yetisi, anımsama kabiliyeti ve daha birçok fonksiyonu sağlıklı çalışmayacaktır.

Beynin çeşitli fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması neticesinde, uyanıkken veriler kararlar da pek sağlıklı olmayacaktır. Bu durumun sonucunda da aşırı sinir hali, panik, kaygı ve korku halleri de baş gösterecektir.

Ayrıca öğrenme yetisinin de olumsuz olarak etkilenmesi, adaptasyon sorunları, hatta cinsel isteksizlik bile; sağlıklı bir REM uykusu yaşanmamasının olası sonuçları arasında gösterilebilir.


Sağlıklı Bir REM Uykusu Nasıl Alınır?

İyi havalandırılmış ve yeşil yapraklı bitki bulundurmayan bir odada yatmak gerekir. Oksijen; sağlıklı bir uyku için elzemdir.

Uykuya dalınacak odanın karanlık olması da son derece önemlidir. Vücudun karanlık ortamda salgıladığı hormonlar ve beynin herhangi bir ışık tarafından uyarılmaması, sağlık bir REM uykusu için olmazsa olmazdır.

Uykuya dalmadan iki saat evvel yemek yemiş olmak ve uyku arasında herhangi bir şey atıştırmamak da düzgün bir REM uykusu için önemlidir. Zira uyurken vücudunuz sindirim işi ile uğraşmak istemez.

Gürültüsüz bir ortamda uyumak, uyurken televizyon ve radyo gibi ses çıkartan cihazları dinlememek de gerekir. Ses dalgaları REM uykusu esnasında beyni meşgul eder ve REM uykusunun kalitesini, süresini, sıklığını olumsuz etkiler.

Uyumadan önce alkol almak ve aşırı alkollü bir şekilde uyumak da REM uykusunun kalitesini bozmaktadır. Bu sebeple uyumadan evvel alkol tüketimi gerçekleştirmemek gerekir.

Yatılan yatağın rahatsız olması, çeşitli vücut bozukluklarından dolayı ortopedik yatak kullanılması gerekmesine rağmen kullanmamak da REM uykusunun kalitesini negatif etkilemektedir.

Hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin; aynı saatlerde uyuyup, uyanmak REM uykusu kalitesi için önemlidir. Zira kendinizi her sabah aynı saatte uyanmaya programlarsanız, beyniniz de REM uykusunu buna göre planlayacak ve uykuda olduğunuz sürede REM uykusu ile alakalı tüm süreçler tamamlanmış olacaktır.

kaynak: horlamatrdavisi.com

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