banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı

Rektörden koronavirüse karşı aşı çağrısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ikinci doz Covid-19 aşısını oldu. Kentin aşı oranının yüksek olmasına rağmen vaka sayılarının da yüksek olduğunu hatırlattı. Çufalı, hastaneye 4 milyon liraya alınan bilgisayarlı tomografi cihazının açılışını gerçekleştirdi.

Sağlık 04.11.2021, 16:05
Rektörden koronavirüse karşı aşı çağrısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ikinci doz Covid-19 aşısını oldu. Kentin aşı oranının yüksek olmasına rağmen vaka sayılarının da yüksek olduğunu hatırlattı. Çufalı, hastaneye 4 milyon liraya alınan bilgisayarlı tomografi cihazının açılışını gerçekleştirdi.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bir dizi açılış ve ziyaret için ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

"Zonguldak aşıda da vaka sayısında da yüksek"

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, hastane ziyaretinde ikinci doz biontech aşısını da oldu. Form dolduran Rektör Çufalı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aşı çağrısında bulundu. Covid-19’un bütün dünyayı etkilemeye devam ettiğini hatırlatan Çufalı, kentteki son durumu da anlattı. Çufalı, "İkinci biontech. Covid-19 bütün dünyayı ne yazık ki etkilemeye devam ediyor. Bundan bir an önce kurtulmanın, bilim insanlarının söylediğine göre aşı. Aşılarımızı mutlaka tamamlamamız gerekir. Covid’den kurtulmanın şimdilik başka bir yolu gözükmüyor. O nedenle aşılarını bütün vatandaşlarımızın tamamlamalarını, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin, üniversite personelimizin. Ne kadar çabuk kurtulursak bütün dünya ve hepimiz için o kadar iyidir. Bu yıl biz yüz yüze eğitime de başladık. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra. İnsanlar birbirleriyle daha fazla iletişim halinde. Covid’in yayılma oranı yüksek. Zonguldak bir taraftan aşı oranında yüksek bir taraftan da herhalde aşıya fazla güvendiğimizden, tedbirleri biraz elden bırakıyormuşuz gibi bir durum var. O nedenle Zonguldak vaka oranında da ilk sıralarda. Maske, mesafe ve temizliğe mutlaka riayet etmemiz gerekiyor. Aşıları mutlaka zamanında olmamız gerekiyor. Toplum olarak bu Covid-19’dan kurtuluruz" diye konuştu.

4,3 milyon liralık tomografi cihazı bölgeye hizmet verecek

Kurulum süreci 6 ayda tamamlanan ve 4,3 milyon liraya mal olan tam donanımlı Bilgisayarlı Tomografi cihazının açılışını gerçekleştiren Çufalı, Radyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Alıcıoğlu’ndan cihaz hakkında teknik bilgiler aldı. Cihazın saniyenin 3’te 1’i hızında çekim yapabildiğini ve yapay zeka özelliği bulunduğunu aktaran Alıcıoğlu, "Görüntü elde edilirken karşılıklı olarak bir tarafta tüp karşısında dedektör vardır. X ışınları dedektörde saptanır, hızlı keskin ve iyi kalitede görüntü elde edilir. Hızlı ve kaliteli görüntü elde edilmesi bize çok önemli faydalar sağlar. Bu bize geniş tarama alanlarını hızlı bir şekilde taraması, ince kesitleri tarayarak üç boyutlu görüntüleri elde etmesini sağlar. Bu cihazın bunun dışında sadece hızlı taraması, geniş alanları taraması dışında kardiyak çekimlerini sağlayabilme gibi özelliği var. Hızlı çekim sağladığımız zaman nefesini tutamayan hastalar açısından daha kaliteli çekimler sağlıyor. Yapay zekası da olan bir cihaz. Özellikle görüntü oluşturma aşamasında kullanıyor" diye ifade etti.

Rektör Mustafa Çufalı cihazın önemine vurgu yaparak "Bu bizim BT cihazımız teknik olarak hocalarımız anlattı. Hastanemiz için de çok önemli. Bölge hastalarımız için de çok önemli. Çok güzel geri dönüşler alacağız. Hocalarımız da canla başla çalışıyorlar. Hastanemize ve üniversitemize, öğretim üyelerimize, Zonguldak ve bölgeye hayırlı olsun. Bundan sonraki bütün yapabileceğimiz değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Daha kaliteli hizmetler sunacağız. Cihaz 4 milyon 300 bin gibi ciddi bir rakam. Tam donanımlı" diye konuştu.

Rektör Mustafa Çufalı ardından Onkoloji Bölümü’nde hematoloji laboratuvarındaki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Öte yandan hastaneye katkı sağlayan bir hayırsever adına teşekkür belgesi takdim edildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6