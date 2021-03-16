Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ)14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen tören ile kutlandı

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen kutlama programı, ilk olarak OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve öğretim üyelerinin, kent merkezindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Pembe Salonda Tıp Fakültesi Dekanlığınca yapılan törene OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekanı Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan tören aynı zamanda online olarak da yayınlandı. Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salon’da yapılan tören öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Törende ilk konuşmayı yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Rektör Ünal, daha sonra Kovid-19 pandemisi nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen sağlık çalışanlarına şifalar diledi, hayatını kaybeden sağlık çalışanların ailelerine de başsağlığında bulundu.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 pandemisinde zor bir süreç geçirdiklerini ifade eden Rektör Ünal, bu süreçte onları anladıklarını ve her konuda yanında olduklarını belirtti. Hekimliğin toplum içinde saygın bir meslek olduğunun altını çizen Rektör Ünal, “Kahramanlıklar zor zamanda ortaya çıkar, içerisinde yaşadığımız dönem belki yüz yılda bir görülen bir dönem. Öteden beri hekimliğe duyulan bir güven var, bu güveni yersiz olmadığı bunun haklı bir güven olduğu özellikle de sağlık çalışanlarımızın bu zor zamanda bir kahramanlık destanı yazarak bizlere gösterdi. Tüm sağlık çalışanları gayret ve fedakârlık ortaya koydu, bu çabaları nedeniyle kendilerini takdirle anacağız” dedi.

Son bir yıl içerisinde OMÜ Tıp Fakültesi pandemi nedeniyle karşılaşılan sıkıntıların çözümü konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyleyen Rektör Ünal, bu süreçte fakültenin önemli bir misyon üstlendiğini de sözlerine ekledi.

Törenin sonunda katılımcılara, doğayı koruma ve ağaçlandırmaya özendirmek için fidan sertifikası verildi.