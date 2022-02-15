Reflüyü azaltacak beslenme önerileri

İskenderun Gelişim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu, sık görülen hastalıkların başında gelen reflü şikayetlerini azaltacak beslenme önerilerinde bulundu.

Kişinin hayat kalitesini düşüren reflüde beslenmenin önemine işaret eden Sipahioğlu, “Reflü, gastro özofageal reflü hastalığı olarak bilinen midede bulunan; asit, safra ve pankreas sıvısını da içeren gıda karışımının yemek borusuna gelerek, uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini koruma özelliğinin yok olması durumudur. Göğüs arkasında yanma hissi fark edilir, sırta ve boğaza yayılabilir. Bu yanma, yemeklerden 30 dakika sonra başlar, egzersiz ve öne eğilmekle artar. Ayrıca aşırı geğirme, hazımsızlık, uzun süreli öksürük, kusma, geceleri boğulma hissi, sırt ağrısı, ağza acı ve ekşi suların gelmesi, ağza kötü kokular gelmesi, diş çürükleri, kronik farenjit, boğazda yanma hissi ve ses kısıklığı gibi belirtilerle de kendini gösterir. Bu süreçte özellikle beslenmeye dikkat etmek önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

Reflüyü tetikleyen besinler nelerdir?

Reflü şikayetlerine karşı beslenme önerilerinde bulunan Büşra Sipahioğlu, “Reflüye karşı, yağlı yemeklerden kaçınılması, çay ve kahvenin aşırı derece tüketilmemesi, alınıyorsa alkolün kesilmesi, çikolata, biberli ve baharatlı gıdalar, portakal, limon gibi besinler ve kola gibi gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerekmektedir. Yemeklerden en az 3 saat sonra yatılması önemli bir noktadır. Hastaların karın içi basıncını artıran korse, sıkı kemer takmak ve öne doğru eğilerek ıkınmak da reflüyü artırmaktadır. Haftada en az 3-4 gün tok karnına olmadan fiziksel aktivite yapmaya özen gösterilmelidir. Beslenme düzeni ile ilgili dikkat edilmesi gereken son önemli nokta ise, sıvı tüketimidir. Ana öğünlerde çok fazla sıvı tüketimi reflüyü tetikleyebilir. Bu nedenle, sıvılar yani su ve içeceklerin tüketimi ana öğünler yerine, ara öğünlerde tercih edilmelidir. Günlük ihtiyacımız olan 8-10 bardak su tüketimi de kesinlikle sağlanmalıdır. Yüksek yağlı gıdalardan uzak durmak ve protein içeriği zengin gıdalar ile beslenmek reflü hastaları için oldukça idealdir. Yağ içeriği yüksek besinler arasında tam yağlı süt/yoğurt, krema, tam yağlı peynir çeşitleri, kakao, kızartma ürünleri, şarküteri ürünleri (sosis, salam gibi) bulunmaktadır. Son olarak ise bireyler sakız çiğnemekten sakınılmalıdır. Çünkü yutulan hava miktarı artar, bu da gaz ve reflüye yol açar” dedi.