Reflü Tedavisinde İlaçsız Yöntem

Toplumun büyük bir kısmını etkisi altına alan reflü, yemek borusunun mide asidine maruz kalmasıyla oluşurken, kişilerde geğirme problemini de oluşturuyor. Mide rahatsızlığı ile sürekli geğirme halinde olan kişiler toplumdan sıyrılıyor. Bu kapsamda reflü tedavisinde ilk olarak midenin boşalması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Hamit Çelik, ‘’ Mide boşaltımı yavaşsa, mide büyümüşse, bağırsakta ve mide de oluşan bakteriler ve fazla asit salınımı hastaların geğirmesine sebep oluyor. Bu yüzden hastalar rezil olurum düşüncesiyle toplum içerisinden sıyrılıyor. Toplumdan sıyrılan hastalar kimi zaman ilaç tedavisi uygulamak istemiyor. Ancak mide rahatsızlıklarında ilk yapılması gereken adım midenin boşaltılmasını sağlamak. Bu yüzden hastalara 60 gün boyunca uyguladığımız su diyeti, midenin dinlenmesini ve yenilenmesini sağlıyor’’ diye belirtti.

‘’60 günde ilaçsız tedavi edilebiliyor’’

Yemek borusunda, iltihap, darlık, kanama gibi sağlık sorunlarına yol açan reflü tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açıyor. Ancak ilaçsız tedavi yöntemi ile 60 günde midenin yenilendiğini belirten Uzman Dr. Hamit Çelik, ‘’Mide rahatsızlığı olan kişiler kimi zaman ilaç tedavisini tercih etmiyor. Dolayısıyla kişisel planlama dahilinde hastalara önerdiğim su diyeti ile ilaçsız bir şekilde reflüyü tedavi ediyoruz. Bu diyette reflü hastalarında çiğneyebilecekleri hiçbir besini vermiyorum. Bu yüzden hastanın susadığı kadar su ve yanında bal tüketmesi gerekiyor. Dolayısıyla mide de herhangi bir yara oluşumunun da önüne geçmiş oluyoruz ve mide 1 ay süre ile dinlenmiş oluyor. Böylelikle midede ki yaralar tedavi edilirken, reflü, ülser, gastrit gibi problemlerde ortadan kalkıyor’’ diye belirtti.

‘’Dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenmek şart’’

Reflü tedavisinde hastanın, yaşam tarzını ve beslenme düzenini değiştirmesi gerektiğini belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Reflü rahatsızlığı olan hasta, kilolu ise mutlaka fazla kilolarından kurtulması gerekir. Özellikle obezite reflüyü tetikler. Asitli yiyecek (portakal, limon vb.) ve içecekler tüketilmemesi gerekirken baharattan da uzak durulması gerekir. Ayrıca yatmadan en az 2 saat önce besin almak doğru değildir. Çünkü gece yenilen yemekler mide basıncısını yükselterek reflü şikayetini de arttırır. Bu yüzden dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme rutini ile reflüyü yenebilmek mümkün’’dedi.