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REFLÜ SAVAŞINDA MEDİKAL YASTIK TEKNOLOJİSİ

Türkiye’de yaygın olarak görülen reflü hastalığı, midede yanma ve ekşime problemleri ile kendini gösteren bir sorun olsa da öksürük ve ses kısıklığına da yol açabiliyor. Dünyada, reflü beş insanda bir görülürken, bu oran Türkiye’de bölgelere göre değişim gösteriyor. Konuyla alakalı yapılan çalışmalar ise hastaların yüzde 88.9’unun gece atak yaşadıklarını, yüzde 49’unun uykuya dalmakta zorluk çektiklerini ve yüzde 58.9’unun ise uykudan sık uyandıklarını ortaya koyuyor. Uzmanlar da, hastalığın hem uykuya dalma hem de gece uykudan uyanma sorunu oluşturması nedeni ile uykunun bu süreçte oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda, medikal çözüm önerileri sunan İşbir Yatak, Reflü Max ve Reflü Med ürünleri ile reflü tedavisinde iyileşme şansını artıran teknolojiler sunmaya devam ediyor.

Sağlık 26.08.2020, 13:17
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REFLÜ SAVAŞINDA MEDİKAL YASTIK TEKNOLOJİSİ

KONFOR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Sindirim sisteminin temel bölgesi olarak insan vücudunda çok büyük metabolik faaliyetler gerçekleştiren midede, bazen belli rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor. Genel olarak ortaya çıkan bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi, mide yanması, gastrit, ülser ve reflü gibi rahatsızlıklar bulunuyor. Ülkemizdeki mutfak yapısı, beslenme şekilleri ve yaşam tarzları da bu rahatsızlığın çok sık görülmesine yol açan etkenler arasında yer alıyor. Reflü, yemek borusu ve mide arasındaki kapakçığın mide fıtığı gibi mekanik bir nedenle ya da fonksiyonel olarak gevşemesinden kaynaklanıyor. Bu anlamda, hastaların da daha konforlu bir yaşam elde etmesi için belli başlı tedbirler alması gerekiyor. Marka, bu rahatsızlıklara karşı tedbir olarak ürettiği Reflü Med ve Reflü Max yastıkları ile pozisyonel avantaj sağlayarak uyku esnasında mide asidinin yemek borusuna temasını önlüyor. Aynı zamanda, yastıkların yatılan yüzündeki viskoelastik malzeme de mükemmel hava dolaşımının sağlanmasına yardımcı oluyor.

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