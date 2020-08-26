REFLÜ SAVAŞINDA MEDİKAL YASTIK TEKNOLOJİSİ

KONFOR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Sindirim sisteminin temel bölgesi olarak insan vücudunda çok büyük metabolik faaliyetler gerçekleştiren midede, bazen belli rahatsızlıklar da ortaya çıkabiliyor. Genel olarak ortaya çıkan bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi, mide yanması, gastrit, ülser ve reflü gibi rahatsızlıklar bulunuyor. Ülkemizdeki mutfak yapısı, beslenme şekilleri ve yaşam tarzları da bu rahatsızlığın çok sık görülmesine yol açan etkenler arasında yer alıyor. Reflü, yemek borusu ve mide arasındaki kapakçığın mide fıtığı gibi mekanik bir nedenle ya da fonksiyonel olarak gevşemesinden kaynaklanıyor. Bu anlamda, hastaların da daha konforlu bir yaşam elde etmesi için belli başlı tedbirler alması gerekiyor. Marka, bu rahatsızlıklara karşı tedbir olarak ürettiği Reflü Med ve Reflü Max yastıkları ile pozisyonel avantaj sağlayarak uyku esnasında mide asidinin yemek borusuna temasını önlüyor. Aynı zamanda, yastıkların yatılan yüzündeki viskoelastik malzeme de mükemmel hava dolaşımının sağlanmasına yardımcı oluyor.