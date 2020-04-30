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Reflü hastaları mutlaka okusun!

Reflü hastalarının yatmadan iki-üç saat önce yemekten kaçınması gerektiğini belirten Dr. Erkan Koçyıldız "Yemeklerin yağ içeriğini ve baharatı azaltmalı. Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata alımını minimuma indirmeli." dedi.

Reflü hastaları mutlaka okusun!

Reflü hastalarının yatmadan iki-üç saat önce yemekten kaçınması gerektiğini belirten Dr. Erkan Koçyıldız "Yemeklerin yağ içeriğini ve baharatı azaltmalı. Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata alımını minimuma indirmeli." dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:47
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Reflü hastaları mutlaka okusun!

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, reflü hastalarını uykusuzluğa ve yağlı yiyeceklere karşı uyardı. Dr. Koçyıldız, reflünün gastrite neden olamayacağını belirterek "Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Normalde bu fizyolojik bir olay. Bu durum sık aralıklarla tekrarladığında, uzun sürdüğünde ve özellikle uyku sırasında oluştuğunda artık reflü hastalığı söz konusudur ve genellikle yemek borusunda değişik derecelerde olabilen hasarlanma ve çeşitli semptomlarla birliktedir." dedi.

"Baharatı azaltın"
Yemek borusuna ait hastalıklarda, mide boşalma bozukluklarında ve mide fıtığı durumunda reflünün olabileceğine değinen Dr. Koçyıldız, "Reflü hastaları yatmadan iki-üç saat önce yemekten kaçınmalı. Yemeklerin yağ içeriğini ve baharatı azaltmalı. Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata alımını minimuma indirmeli. Ayrıca bu hastalar sigara ve alkol kullanmamalı, fazla kilolarını vermeli, sıkı iç çamaşırı ve kıyafet giymemeli, yatak baş kısmını yükseltmek gibi önlemler almalı. Stres ve uykusuzluk reflü şikayetlerini artırabilir. Bu durumlar midede asit salgısı artışına sebep olur ve mide içeriğinin geriye kaçışını kolaylaştırır. Genel olarak yağlı yiyecekler reflüyü artıracağı için sakınmak gerekir. Sakız çiğnemek hava yutulmasını artırarak reflüyü tetikler. Tedavisi ise ilaç, endoskopik ve cerrahi müdahaledir. Hastalığın seyri hastadan hastaya farklı olabileceğinden her hastada ayrı bir yaklaşım gerekir. Yemek borusu kanseri, mide ülseri ve mide kanseri, duodenum ülseri, safra kesesi taşı, kalp damar hastalığı gibi bir çok hastalıkta da mide yanması şikayeti olabilir."

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