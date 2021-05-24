Rapor vermeyen aile hekimine pusu kurdular

Olay, Kadıköy sınırlarındaki Suadiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık ocağında görev yapan aile hekimi Rıdvan Tunç, bir süre önce kendisine gelerek rapor isteyen bir hastasına gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi. Yaşanan olay sonrası arkadaşlarını da yanına alarak olay yerine gelen saldırgan şahıs, araç içinde pusu kurup aile hekiminin gelmesini bekledi.

Aile hekiminin sokağa giriş yaptığı esnada şüphelilerden biri sokağa başına giderek ortalığı gözetlerken, saldırgan şüpheli ise doktoru köşede sıkıştırıp darp etmeye başladı. Meydana gelen olay sonrası şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, doktorun saldırgan şahıs tarafından darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla ilgili konuşan Rıdvan Tunç, şunları söyledi:

YUMRUKLAR SAYDIRDI

– Beyaz kıyafetli, 1.90 boylarında bir adam önüme çıktı. Benim önümü kesmeye çalıştığını son anda fark ettim. Bir şey söylemeden beklemediğim bir anda beni darp etti. Ne olduğunu anlamadan, yumruklar saydıran şahıs “ demek sen bana rapor yazmazsın öyle mi “ diyerek darp etmeye devam etti. Güvenlik kameralarını incelediğimizde olayı 3 kişinin planlı bir şekilde gerçekleştiğini fark ettik. Şahıslar yarım saat önce gelerek beni beklemişler. Muhtemelen bir haftadır da beni takip ediyorlarmış.

AMELİYAT OLMA DURUMUM VAR

– Şahıslar resmen pusu kurmuşlar. Şahıslardan birisi sokak başında benim işe gitmekte olduğumu haber ediyor. Diğer şahıs araçtan indikten sonra bana doğru yürüyerek, darp olayını gerçekleştiriyor. 3'üncü şahıs ise araç ile diğer ikisini alıyor. Darp olayı gerçekleştikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Polis arkadaşlar ile Hastaneye geçtik. Burundan tomografi çekildi. Dudağımda da şişlikler vardı. Burun kemiğimi oturtmaya çalıştılar. Bir hafta sonra tekrar kontrol edilecek. Belki ameliyat olma durumum da var. (İHA)