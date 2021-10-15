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Randevu alınamayan devlet hastaneleri sosyal medyada gündem oldu

Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı vatandaşlar, sistemde uzun süredir "Randevu bulunamamıştır" ekranıyla karşılaşınca isyan etti. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşların paylaşımları sonrasında Twitter'da #RandevuAlınamıyor etiketi gündem oldu.

Sağlık 15.10.2021, 10:21
Randevu alınamayan devlet hastaneleri sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklarından dolayı doktora gitmek isteyen vatandaşlar bir türlü randevu alamıyor. Mhrs sistemi üzerinden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, bir türlü randevu bulamamaları nedeniyle tepki gösterdi.

TEPKİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.

"RANDEVU ALINAMIYOR" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Kullanıcıların tepkileri kısa sürede büyük ses getirdi. Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor etiketi gündemde ilk sıralara yerleşti.

Kaynak: Haberler.com

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