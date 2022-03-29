banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Ramazan’da tok tutan besinler

Sahurda kaliteli bir beslenme programı ile tok kalmanın mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Ramazan’da ortalama 15 saat aç kalacağımızı göz önünde bulundurursak, özellikle sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmayı başarabiliriz. Bunun için ilk işimiz, menümüze yumurta eklemek olmalıdır. Yumurta, 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besindir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahurda tüketmemiz kaslarımızı da koruyacaktır” dedi.

Sağlık 29.03.2022, 12:43
Ramazan’da tok tutan besinler

Sahurda kaliteli bir beslenme programı ile tok kalmanın mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Ramazan’da ortalama 15 saat aç kalacağımızı göz önünde bulundurursak, özellikle sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmayı başarabiliriz. Bunun için ilk işimiz, menümüze yumurta eklemek olmalıdır. Yumurta, 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besindir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahurda tüketmemiz kaslarımızı da koruyacaktır” dedi.

Yumurtanın 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besin olduğunun altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için tok tutan besinler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yumurta tercih edilebilir

Sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmamızın mümkün olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, “Ramazan’da ortalama 15 saat aç kalacağımızı düşündüğümüzde, özellikle sahurda kaliteli bir beslenme programı planlayarak tok kalmamız mümkün. Bunun için ilk işimiz listeye yumurta eklemek olmalıdır. Yumurta, 36 saat tok tutucu etkiye sahip tek besindir. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahur öğününde tüketmemiz kaslarımızı koruyacaktır” diye konuştu.

yulaf hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz ve sağlık deposu olan yulafın, sahurda tok tutacak besinler arasında olduğunu dile getiren Dyt. Melisa Karata, “Yulaf içindeki lif sayesinde, midede kalın bir jel oluşturuyor ve midenin boşalmasını geciktirerek kan şekerinin kontrolü sağlıyor. Bu özelliğiyle yulaf tok tutan besinler arasında yer almaktadır. Yulafın LDL kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Bu özelliğiyle kalp krizi ve felç riskini ortadan kaldırır.1 kâse manda yoğurdu içine 3 kaşık yulaf, 3 adet hurma ve 1 çay kaşığı kestane bal karıştırarak hem sağlıklı beslenebilir hem de tok kalmayı sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Protein mutlaka sofranızda olmalı

İftar menülerinden eksik edilmemesi gereken proteini; et, tavuk, balık veya etli sebzeler şeklinde tüketebileceğimizi vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, “Özellikle tok tutmada ve iştah yönetiminde katkısı bulunan protein zengini besinleri sofranızdan eksik etmeyin” dedi.

Su tüketimine özen gösterilmeli

Ramazan’da uzun süre susuz kalmakla beraber tek seferde çok tüketilen suyun, mide hacminin genişlemesine sebep olduğunu söyleyen Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri paylaştı:

“Su tüketiminin öğünlere bölünmesi gerekmektedir. Bunun dışında çay, kahve ve bitki çaylarının tüketimini de kısıtlamalısınız çünkü bu grup vücuttan su atılımını artıran içecekler arasında yer almaktadır. Sağlıklı beslenmenin, forma girmenin ve tok kalmanın anahtarı gün içinde içtiğiniz suda saklıdır. Oruçluyken tüketemeyeceğiniz suyu iftarla sahur arasında en az 2,5-3 litre kadar tüketmelisiniz. Bu alışkanlığı edinmek sadece Ramazan’da değil, günlük hayatta da vücudumuz için son derece faydalı olacaktır. Ramazan ayında hem tok kalmak hem de vücudunuzda tansiyon ve şeker dengesini sağlamak için aralıklarla bol su içmeyi unutmayın.”

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19