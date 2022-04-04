Ramazanda Tatlı İsteğinizi Dondurmayın!

Ramazan ayında tatlıların sofralardaki yeri ayrı. Uzmanlar özellikle Ramazan ayı gibi uzun süre aç kalınan günlerde kan şekerinin aniden yükselmemesi için meyvelerin kendi tadı ile lezzetlendirilmiş, dondurma gibi hafif, sütlü tatlılar tüketilmesini öneriyor. “Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, şeker ilavesiz Hurmalı Dondurma ve protein zengini Tahinli Dondurma ile Ramazan ayında tatlı isteğini dondurmak istemeyenlere hafif seçenekler sunuyor.

Ramazan sofralarına ‘hafif’ lezzetler

Tatlı tercihimizi şerbetli olanlar yerine sütlü, şekersiz ve tadını meyvesinden alan tatlılardan yana kullanmamız gerektiğini hatırlatan uzmanlar, ilave şeker konulmayan dondurmaların Ramazan boyunca ilk tercih olması gerektiğine işaret ediyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma, zengin lif içeriği sayesinde tokluk süresini uzatıyor ve sindirimi düzenleyerek Ramazan’da sıklıkla yaşanan sindirim sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Kahve Dünyası Hurmalı Dondurma hiçbir katkı maddesi kullanılmadan ve şeker ilave edilmeden hazırlanıyor.

Ramazan’da hafif tatlılar arayanlar için Tahinli Dondurma da bir diğer lezzet seçeneği… Kahve Dünyası’nın ‘ayın dondurması’ konseptiyle Ramazan’a özel sunduğu Tahinli Dondurma; Kahve Dünyası’nın diğer tüm dondurmaları gibi tam yağlı Jersey inek sütü, süt kreması, orkide bitkisinin köklerinden elde edilen saleple zengin protein kaynağı tahini buluşturuyor. Hurmalı Dondurma ve Tahinli Dondurma, Ramazan ayı boyunca tüm Kahve Dünyası mağazalarında lezzet tutkunlarını bekliyor.